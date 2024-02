Sangue Loro – Il ragazzo mandato a uccidere è il nuovo podcast originale di Sky Italia e Sky Tg24, realizzato da Chora Media, narrato da Pablo Trincia e scritto da Pablo Trincia e Luca Lancise.

Il podcast sarà disponibile a partire da lunedì 19 febbraio 2024 sul sito ufficiale di Sky Tg24 e su tutte le principali piattaforme streaming. Gli episodi saranno in totale 6.

Dopo il successo di Dove nessuno guarda – il caso Elisa Claps, il podcast dal quale è stata successivamente tratta una docuserie in quattro episodi andati in onda su Sky TG24, Sky Crime e Sky Documentaries a novembre dell’anno scorso, Pablo Trincia torna con un nuovo podcast con il quale racconterà una storia ambientata nella Roma degli anni ’80, nel pieno della nuova stagione terroristica che ha investito la Capitale.

Il racconto prenderà il via dagli attacchi all’aeroporto di Fiumicino e agli uffici della British Airways di via Bissolati, per poi approfondire le storie dei protagonisti e gli eventi che porteranno le loro vite ad incrociarsi.

Sangue Loro, Trincia, podcast: di cosa parla

La storia è ambientata nel 1985: Hassan è un ragazzino che arriva per la prima volta a Roma e il suo compito è quello di lanciare una bomba.

Roma, in quel periodo, è un crocevia di spie, sicari e doppiogiochisti ed è anche la città di Daria, che incrocia il suo destino di bambina con quello di Hassan.

La vicenda si arricchisce delle testimonianze dei molti personaggi coinvolti: Ugo Gargiulo, dirigente della Canadian Airlines e caposcalo nel 1985, Vincenzo Zampelli, agente scelto del nucleo antiterrorismo della Polizia, di stanza all’aeroporto nel 1985, Sandro Ioller e Liliane Frizzole, ex dipendenti della British Airways, Spartaco Rimedia, addetto al servizio bagagli Fiumicino nel ’73, e Sandra Milo e la figlia Azzurra De Lollis, testimoni accidentali dell’attacco ai check-in dell’aeroporto romano.

Il podcast nasce da un’idea di Luca Lancise. La narrazione di Pablo Trincia sarà accompagnata dalle musiche originali di Michele Boreggi con la collaborazione di Pejman Tadayon e Simone Pulvano.