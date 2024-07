Mattinata particolarmente tribolata in tutto il Mondo a causa di gravi disservizi informatici che hanno causato molteplici problemi a diversi servizi tra cui trasporto aereo, banche e anche broadcaster televisivi.

Cosa è successo

Il blackout – come riporta ANSA – è stato generato da un aggiornamento di un software di Windows che sta bloccando i computer in tutto il mondo, portando ad arresti anomali nelle piattaforme del sistema operativo. Numerosi computer si sono bloccati facendo visualizzare una schermata blu senza riavviarsi.

“Siamo a conoscenza di segnalazioni di arresti anomali su host Windows relativi al Falcon Sensor, i nostri team tecnici stanno lavorando attivamente per risolvere questo problema” ha scritto CrowdStrike sui suoi social. Falcon Sensor è un software progettato per prevenire attacchi informatici.

Crowdstrike, Sky Tg24 e Sky News colpite dai disservizi

Nel corso della mattinata sono arrivate costanti segnalazioni di problemi informatici a livello globale, persino Sky Tg24 e Sky News sono state coinvolte nel caos.

In particolare in Italia, a partire dalle ore 7, Sky Tg24 ha affrontato i gravi problemi riuscendo ad andare comunque in onda, ma – per forza maggiore – senza l’ausilio di sigle, grafiche, stickers e dunque senza il serpentone delle notizie generalmente visibile in sovraimpressione. Sul video compaiono solo il logo del canale e l’orario. Da Tonia Cartolano a Raffaella Cesaroni e Giovanna Pancheri, la diretta di Sky Tg24 ha fatto affidamento ai telefoni cellulari dei giornalisti della testata, dando così una continuità del tutto artigianale al flusso di notizie.

In un primo momento, il problema pareva essere quasi messo in sordina pensando ad un blackout momentaneo, ma quando il disservizio ha iniziato ad accumulare decine e decine di minuti, la notizia è inevitabilmente diventata la breaking in testa.

Crowdstrike, Sky News in breaking news nonostante il blackout

Su Sky News la situazione si è deteriorata poco prima delle 8:50 italiane (7:50 nel Regno Unito). Il network si è ritrovata i suoi strumenti tecnici senza funzioni durante dei servizi registrati. Al termine di uno di questi, è comparso un cartello di scuse per la brusca interruzione rimasto per tanti minuti. In seguito il live di Sky News è ripreso, ma anche loro senza sigle e grafiche.

La differenza tra le due reti è che, se Sky Tg24 è riuscita comunque nella prosecuzione della scaletta comprendendo anche le altre notizie di primo piano, diversamente Sky News si è totalmente arenata sul down informatico che gli sta causando il congelamento delle apparecchiature tecniche di messa in onda.