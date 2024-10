Su Sky Tg24 l’esordio di Sky Tg25 condotto da Alessio Viola: “Un’ora per approfondire i principali fatti che non hanno trovato spazio”

Da oggi, sabato 19 ottobre 2024, alle 16 su Sky Tg24 approda… ‘SKY TG25’. Si tratta del nuovo programma di approfondimento settimanale della all news condotto da uno dei volti di punta nonché storico anchorman della rete , Alessio Viola, con la cura editoriale di Franco Ferraro.

Cosa è Sky Tg25

Il nuovo segmento settimanale di Sky TG25 si presenta come un’ora aggiuntiva di riflessione e analisi, posizionandosi nel palinsesto come la venticinquesima ora del canale di notizie. Questo spazio è dedicato all’esplorazione dei retroscena delle notizie, offrendo la possibilità di comprendere meglio il contesto del flusso incessante di informazioni. L’intento è quello di prendersi un momento per riflettere, distanziandosi dalla frenesia delle notizie di ultima ora, per afferrare la complessità del mondo intorno a noi.

Sky Tg24, Alessio Viola: “A Sky Tg25 approfondiamo i principali fatti dell’attualità, le tendenze, le manie”

Alessio Viola saprà dare una lettura nel suo stile degli avvenimenti. Un mix di curiosità, approfondimento e puntualità nello stile del conduttore

Quante volte diciamo che una giornata non basta? Del resto, il flusso delle notizie non si ferma mai” – ha commentato lo storico anchorman del canale all news – “Cosi, dopo tante ore di diretta su Sky TG24, abbiamo pensato di aggiungerne una! Nasce così Sky TG25. Un’ora per approfondire i principali fatti dell’attualità, le tendenze, le manie e le cose che durante la settimana non hanno trovato sufficiente spazio per essere approfondite. Insomma, la 25ma ora di Sky TG24”.

Tutto ciò si svolge in un ambiente dinamico, aperto al dialogo, non solo per comprendere gli eventi, ma per esplorarli a fondo, con un’attenzione particolare ai dettagli che frequentemente rimangono inosservati.

La novità di Sky Tg25 si presenta come un modo per rallentare il ritmo incalzante delle notizie in tempo reale e offrire un’analisi più approfondita e ponderata sui temi di attualità, nonché su quegli eventi meno evidenti che spesso sfuggono all’attenzione quotidiana.

Sky Tg25, dove va in onda in tv e streaming

Il programma va in onda sui canali 100 e 500 di Sky e canale 50 del DTT. In streaming sul sito ufficiale di Sky Tg 24