Sky ha annunciato il nuovo podcast e la nuova docuserie di Pablo Trincia, dal titolo Il Cono d’Ombra – Il caso Denis Bergamini. Il podcast sarà disponibile prossimamente su Sky TG24 e su tutte le piattaforme streaming mentre la docuserie sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Il Cono d’Ombra – Il caso Denis Bergamini è una produzione Sky Italia, Sky TG24, Sky Crime e TapelessFilm che tratterà il caso dell’ex calciatore del Cosenza, Denis Bergamini, trovato senza vita il 18 novembre 1989 in circostanze misteriose. Il suo caso, tra i più controversi e ancora poco esplorati della cronaca italiana, all’epoca colpì notevolmente l’opinione pubblica, e che solo recentemente ha visto emergere una verità sconvolgente.

Il Cono d’Ombra – Il caso Denis Bergamini: il caso di cronaca

La sera del 18 novembre 1989, Denis Bergamini, calciatore italiano che conquistò una promozione in Serie B con la maglia del Cosenza, muore in circostanze che, per molto tempo, sono state archiviate come suicidio, all’età di soli 27 anni (il suo cadavere fu rinvenuto sulla Statale 106). La famiglia del calciatore non si è mai arresa e, in questi tre decenni, ha cercato la verità, fino alla recente condanna in primo grado di Isabella Internò, ex fidanzata di Bergamini.

La condanna a 16 anni di carcere in primo grado dalla Corte d’assise a Isabella Internò è arrivata precisamente il 1° ottobre di quest’anno.

Dopo una prima volta nel 2012, le indagini sono state riaperte per la seconda volta nel 2017, con il GIP di Castrovillari che ha disposto la riesumazione della salma per l’autopsia stando alla quale Bergamini sarebbe stato ucciso con una sciarpa e gettato successivamente sotto un camion, inscenando, quindi, il suicidio.

Attraverso immagini, intercettazioni, audio e video originali, la ricostruzione giornalistica di Pablo Trincia ne Il Cono d’Ombra – Il caso Denis Bergamini ripercorrerà la vicenda in modo approfondito, svelando dettagli inediti, l’utilizzo di analisi scientifiche innovative e i momenti chiave del processo, per offrire una versione completa della storia, con un punto di vista inedito.

Il Cono d’Ombra arriva dopo il successo di E poi il silenzio – Il disastro di Rigopiano, podcast e docuserie di Pablo Trincia dedicata alla valanga di Rigopiano del 2017 che causò 29 morti.