Dove nessuno guarda. Il caso Elisa Claps – La serie: tutte le info

Dove nessuno guarda. Il caso Elisa Claps – La serie ripercorre in 4 episodi una delle più incredibili storie di cronaca italiane. Al centro dell’inchiesta, la ricostruzione di una nuova verità che passa soprattutto attraverso il racconto dei protagonisti che riportano informazioni dirette sui fatti, materiale video mai diffuso e documenti processuali accessibili, ma che nessuno fino a oggi, inspiegabilmente, aveva mai richiesto e ottenuto.

Giuseppe De Bellis – Direttore di Sky TG24: “L’idea nasce da una rivoluzione di Sky Tg24 degli ultimi anni. Sky Tg24 fa informazione 24 ore su 24. Negli ultimi anni, però, si è deciso di andare più in profondità perché il mondo dell’informazione è cambiato. Sky Tg24 lo ha fatto, mantenendo sempre la nostra identità, scegliendo dei temi decisivi per il racconto della contemporaneità e poi delle storie che hanno cambiato il corso delle nostre vite, dei temi collettivi. All’interno di questa trasformazione, di questa nuova vita, si aggiunge l’idea di essere una multi-piattaforma: un canale televisivo, un sito internet sempre aggiornato, una piattaforma social. Ed il desiderio di provare il mondo dei podcast, un punto che volevamo toccare nella nostra evoluzione. In questa ottica, poi, fare un progetto specifico, scavare in alcune storie di cronaca di importante sapore di inchiesta giornalistica. E all’interno di questo screening abbiamo intercettato, nel dialogo con Chora e Pablo, la storia di Elisa Claps, non particolarmente nota ma, dal punto di vista giornalistico, molto interessante”

Oltre a scandagliare la psicologia dell’assassino Danilo Restivo e la storia dei suoi guai giudiziari in Inghilterra, Pablo Trincia ricostruisce l’intera vicenda cercando di restituire al pubblico anche chi fosse Elisa Claps nella vita di tutti i giorni e l’ammirevole dignità e tenacia con cui, in questi anni, la sua famiglia ha affrontato quanto accaduto, continuando a cercare sempre e solo la verità.

Pablo Trincia: “Volevamo raccontare una grande storia di ‘true crime’, un genere molto frequentato dagli appassionati di podcast. Io non lo conoscevo il caso. A gennaio di quest’anno sapevo solo che era una giovane ragazza trovata morta in un sottotetto e basta. Mi ricordavo qualcosina vagamente […] Abbiamo constatato che potesse essere un prodotto serializzabile. La narrazione, in questo caso, può coprire un ampio numero di puntate. Sky Tg24 ci ha subito creduto e fatto in modo che fosse un progetto audio e video. Siamo riusciti a realizzarlo quasi in tempi record”

La docuserie, prodotta da Sky Italia e Sky TG24 e realizzata da Chora Media (la regia è di Riccardo Spagnoli ed è creata e scritta da Riccardo Spagnoli e Pablo Trincia), è un lavoro di ricostruzione dei fatti, pensato sin dall’origine come un continuum fra la forma di racconto del podcast e quella del documentario.

La mattina del 12 settembre 1993 scompare inspiegabilmente la giovane studentessa Elisa Claps. Un mistero che viene risolto, in parte, solo nel marzo del 2010 quando il suo corpo viene ritrovato, ormai mummificato, nel sottotetto di una chiesa di Potenza. Una storia ricca di colpi di scena, depistaggi, segreti ed errori commessi durante le indagini. Un caso che probabilmente si sarebbe potuto chiudere dopo pochi giorni, ma che si trasforma in un giallo durato più di diciassette anni, permettendo al killer, Danilo Restivo, di uccidere ancora.

Episodio 1

Si parte dalla scena del ritrovamento, nel 2002, del corpo mutilato di Heather Barnett, una sarta di Bournemouth, nel sud dell’Inghilterra. Sono stati i due figli minorenni a scoprirne il cadavere nel bagno di casa e a correre fuori in cerca di aiuto. A prendersi cura dei ragazzi, sconvolti, è una coppia che li vede in lacrime sul marciapiede. L’uomo si fa chiamare Denny, nickname di Danilo Restivo. La polizia inglese ancora non lo conosce, ma quella italiana sì. È sospettato della scomparsa di Elisa Claps, avvenuta a Potenza 9 anni prima. Così torniamo indietro, al 1995, quando Restivo è sotto processo in Italia per aver dato falsa testimonianza al Pubblico Ministero subito dopo la scomparsa della ragazza. I due si erano incontrati il 12 settembre di due anni prima in una chiesa, ma poi lei non era mai tornata a casa e lui era stato visto rientrare dai propri genitori sporco di sangue e con un taglio sulla mano. La famiglia di Elisa – il fratello Gildo e la madre Filomena Claps – insistono fin da subito con Polizia e Procura che Restivo è l’uomo su cui indagare. Ma non vengono ascoltati.

Episodio 2

Scopriamo chi è Danilo Restivo. Un ragazzo che a Potenza è conosciuto come “quello strano”, che ci prova sempre con tutte le ragazze, ma che ha anche un lato molto oscuro. Nel 1986, all’età di 14 anni, ha ferito un ragazzino alla gola con un coltello, è stato segnalato più volte per aver tagliato ciocche di capelli alle ragazze sugli autobus della città, e pochi mesi prima della scomparsa di Elisa aveva stalkerato quattro studentesse con chiamate e pacchi minatori. Nonostante questo, e nonostante la relazione di una psicologa che delinea molto chiaramente il quadro psicologico estremamente preoccupante del ragazzo, la Procura continua a dare Elisa Claps per dispersa. La sua famiglia è in un baratro emotivo. Se Filomena e il figlio maggiore Gildo combattono per Elisa in tv e sui giornali, Antonio, il padre, non si riprende più. Dopo una breve detenzione e una condanna unicamente per falsa testimonianza nel 1995, Danilo Restivo gira l’Italia indisturbato, continuando a creare problemi. Finché nel maggio del 2002 si trasferisce in Inghilterra, dove conosce online una donna italiana più grande di lui, e dalla quale va a vivere. Pochi mesi dopo, la loro vicina di casa Heather Barnett verrà fatta a pezzi, e diversi sospetti ricadono proprio su Danilo, che però, anche questa volta, non viene messo formalmente sotto accusa. E questo nemmeno dopo che la polizia lo pedina in un parco, dove è andato per spiare alcune donne, portandosi dietro un kit da killer. Restivo sposa Fiamma e continua a vivere da uomo libero.

Episodio 3

Pochi mesi prima della morte di Heather Barnett un’altra ragazza è stata assassinata a poche centinaia di metri da casa di Danilo Restivo. Si chiama Jong-Ok Shin. È stata uccisa con tre coltellate da uno sconosciuto in mezzo alla strada. Una conoscente di Restivo e della sua compagna sospetta che lui c’entri qualcosa dopo averlo sentito commentare l’accaduto, ma la polizia si concentra su un ragazzo di Bournemouth, Omar Benguit. Una prostituta tossicodipendente, infatti, sostiene sia stato lui a commettere l’omicidio, e nonostante le accuse siano piene di contraddizioni, lacune e ritrattazioni da parte di altri testimoni, Omar viene condannato all’ergastolo. A combattere per la sua libertà da oltre vent’anni c’è la sorella Amie Benguit. Nonostante diversi indizi e coincidenze facciano comunque pensare che Restivo sia coinvolto nel caso, Danilo non verrà mai processato per questo caso. Nel 2010 però, un gruppo di operai scopre il corpo di Elisa Claps nel sottotetto della Chiesa della Santissima Trinità di Potenza, che fino a poco prima era stata controllata dal defunto Don Mimì Sabia. Il parroco ha sempre avuto un comportamento molto ambiguo sulla vicenda, e non sembra un caso che solo dopo la sua morte il cadavere della Claps venga finalmente ritrovato. Gli inquirenti, tuttavia, capiscono subito che quel sottotetto è stato molto più frequentato di quanto si potesse immaginare. Possibile che nessuno abbia mai visto il corpo di Elisa?

Episodio 4

Nel sottotetto della Trinità vengono ritrovati tanti oggetti lasciati nel corso degli anni da chi l’ha frequentato. Da lì sono passati operai e amanti, anche nel periodo successivo alla scomparsa di Elisa. È evidente che qualcuno deve aver visto e taciuto. Nel frattempo, a pochi giorni dal ritrovamento di Elisa, un parroco, Don Wagno, ammette alla polizia e alla procura di esserci stato, assieme a due donne delle pulizie, un paio di mesi prima e di aver visto il corpo, ma di non aver poi avvisato le autorità. Le donne delle pulizie negano e vengono processate per falsa testimonianza, ma continuano ad affermare la propria estraneità ai fatti. Danilo Restivo, nel frattempo, viene arrestato in Inghilterra e condannato per la morte di Heather Barnett e di Elisa Claps. Ma il mistero su chi, all’interno della chiesa, lo abbia aiutato, resta. Nel 2023, a 30 anni dalla scomparsa di Elisa, la Santissima Trinità ha riaperto i battenti tra molte polemiche. L’uscita del podcast Dove Nessuno Guarda – Il caso Elisa Claps ha però risvegliato il ricordo di Elisa in città, portando centinaia di persone a riunirsi davanti alla chiesa per celebrarne la memoria.

Angelica Abbruzzese – Amica di Elisa

Fabio Amendolara – Giornalista

Maria Bamundo – Avvocato

Assunta Basentini – Psicologa forense, perito del tribunale della Basilicata

Amie Benguit – Sorella di Omar Benguit

Filomena Claps – Mamma di Elisa

Gildo Claps – Fratello di Elisa

Don Marcello Cozzi – Sacerdote, referente “Libera” Basilicata 1995-2011

Nick Gbadamosi – Conoscente di Omar Benguit

Chris House – Vicino di Danilo Restivo

Jill Jakes – Vicina di Danilo Restivo

Tobias Jones – Giornalista

Barry Loveday – Criminologo, professore in legge

Annalisa Lo Vito – Ex addetta alle pulizie chiesa SS. Trinità

Fabio Sanvitale – Giornalista investigativo, criminologo

Federica Sciarelli – Giornalista, conduttrice di Chi l’ha visto?

Barbara Strappato – Dirigente Squadra Mobile Potenza 2007-2012

Giuseppe Viggiano – Ispettore della sezione criminalità organizzata Squadra Mobile Potenza

La serie tv completa esce il 13 e 14 novembre in esclusiva su Sky TG24, Sky Crime e Sky Documentaries, in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand.