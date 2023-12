Sandro Mammucari: chi è il fratello di Teo intervenuto a Ballando con le stelle

Nel corso dell’ottava puntata di ‘Ballando con le stelle 2023’, andata, in onda, stasera, 9 dicembre, Teo Mammucari ha ricevuto un supporto molto importante da suo fratello Sandro Mammucari.

Conosciamolo meglio:

Chi è Sandro Mammucari, il fratello di Teo? Età, lavoro, Instagram

Sul suo profilo Instagram lavorativo @sandro.mammucari.animatione si legge che si occupa di intrattenimento, karaoke, drone e giochi per feste di compleanno, battesimi, comunioni, cresime, anniversari, lauree ed ogni tipo di ricorrenza. Ha un secondo profilo ufficiale @sandromammucari. Ha 40 anni.

Ecco cosa ha detto durante il suo intervento a Ballando con le stelle:

“Ho visto svariate versioni di Teo. Ho visto Teo un po’ più sciolto, ho visto un Teo molto più teso. Ma sempre se stesso. Credo che lui sia molto più di un fratello. Abbiamo la mamma in comune, mia mamma si è divorziata dal papà di Teo… sono figlio di un secondo matrimonio. Mio padre è pakistano. Intorno ai 17 – 18 anni, sono andato via da mamma e Teo mi ha accolto. Ho finito gli studi a Roma e Teo mi ha aiutato un po’ a crescere, a continuare la scuola. E’ un po’ come se lui fosse mio padre. Lui lo sa perché mi tratta un po’ da figlio. E non come fratello. Ho 40 anni e ancora mi bacchetta. Mi dice ancora: ‘Fatti la barba’ ed io me la faccio. Teo ti dà anima, cuore, cervello. Ti dà tutto, ti dà il mondo. E non è da tutti. Allora, vuole vincere… questa è una bella storia. Teo quando si impunta è finita. Per lui, vincere sarebbe tanto, non troppo. Anche perché, comunque, la sua bella figura l’ha già fatta. La sua vittoria morale ce l’ha già. E, poi, ci sono un paio di ballerini, alzo le mani. Teo sa di non essere là ma non si sa mai. Non vince quasi mai sempre il più bravo. Incrociamo le dita”.

Nel 2005, lo showman ha condotto un programma, in seconda serata, su Canale 5, dal titolo ‘Mio fratello è pakistano’.