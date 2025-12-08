Sandokan, le anticipazioni della seconda puntata in onda l’8 dicembre

La nuova trasposizione televisiva di Sandokan continua a far parlare di sé. Dopo il debutto, che ha riportato sul piccolo schermo il fascino intramontabile della “Tigre della Malesia”, la serie con protagonista Can Yaman torna lunedì 8 dicembre alle 21:30 su Rai 1, con una puntata densa di tensioni politiche e rivelazioni inattese. Ci saranno anche passi decisivi nella costruzione del rapporto tra Marianna e il leggendario pirata.

Nei due nuovi episodi, intitolati “In ostaggio “e “Singapore”, il pubblico assisterà all’inevitabile collisione tra il mondo protetto e privilegiato di Marianna e la brutalità dell’occupazione britannica nelle terre del Sud-Est asiatico. Una presa di coscienza che ccambierà la giovane per sempre e la porterà lentamente a guardare Sandokan con occhi deversi.

“In ostaggio”: Marianna scopre l’altra faccia dell’impero britannico

La seconda puntata si apre con Sandokan (Yaman) impegnato in una missione strategica, ovvero colpire le miniere di antimonio del sultano, una risorsa preziosa contesa da tutte le potenze coloniali.

Mentre il pirata orchestra il piano insieme alla sua ciurma, Lord James Brooke (interpretato dall’ex star di Gossip Girl Ed Westwick) è determinato a eliminarlo una volta per tutte. Accanto a lui il sergente Murray alimenta una caccia che ormai assomiglia sempre più a un’ossessione.

Marianna, intanto, viene tenuta in ostaggio dai pirati. Per la giovane la cattura è chiaramente traumatica, essendo circondata da un ambiente ostile e da uomini armati. Eppure dopo giorni di testimonianze e di realtà osservate da vicino, la giovane scopre ciò che nel palazzo governativo di Labuan le era stato sempre taciuto, ovvero che l’occupazione inglese ha prodotto violenze e soprusi perpetrati con brutale determinazione.

Questa consapevolezza infrange ogni sua certezza ed è qui che si segna il punto di svolta del personaggio, che inizia ad aprire gli occhi sulla triste realtà che la circoda. E Sandokan in tutto questo diventa la voce dissonante che apre crepe nei dogmi dell’Impero.

“Singapore”, il rifugio dei pirati

Nel quarto episodio, “Singapore”, Sandokan e i suoi uomini cercano rifugio nella metropoli asiatica, un noto crocevia di culture e tensioni politiche. La notizia della loro presenza giunge rapidamente a Lord Brooke che si mette subito sulle loro tracce con l’intenzione di sferrare il colpo decisivo.

Per Marianna, il periodo passato a Singapore è una vera rivelazione. Durante il Capodanno Lunare, la giovane osserva Sandokan lontano dal conflitto, scoprendo in lui sfumature del carattere che prima erano per lei impensabili. Trova infatti in lui un senso di giustizia profonda, che lei non aveva mai intravisto.

La situazione, però precipita. Il Sultano interviene inaspettatamente spostando equilibri politici e assottigliando il confine tra alleanze e tradimenti.