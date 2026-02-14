San Valentino? Ditelo con una Dizi. Tutte le serie turche (gratis) da recuperare su Mediaset Infinity

Il 14 febbraio si avvicina e, ammettiamolo, c’è chi ha già prenotato il ristorante e chi mente. Per tutti gli altri – quelli che al caos della città preferiscono il comfort del divano e le emozioni forti – Mediaset Infinity ha preparato il piano perfetto. La piattaforma streaming ha deciso di puntare tutto sul batticuore, rendendo disponibili gratuitamente le soap che hanno riscritto le regole del romanticismo televisivo.

Niente abbonamenti, niente scuse: basta un click per immergersi in storie di amori impossibili, sguardi che valgono più di mille parole e protagonisti che… beh, diciamo che non guastano mai alla vista.

Ecco la nostra guida semiseria ai titoli da vedere (o rivedere) assolutamente in vista della festa degli innamorati.

Love is in the air: L’odio che diventa amore

Se non avete mai sentito parlare di Eda e Serkan, probabilmente avete vissuto su Marte. Hande Erçel e Kerem Bürsin sono i protagonisti di questa commedia che gioca con il cliché più amato di sempre: “fingiamo di stare insieme per far ingelosire la mia ex”. Lei, Eda, è un’aspirante architetto paesaggista che ha perso la borsa di studio per colpa di lui. Lui, Serkan Bolat, è un robot… pardon, un architetto ricco e stacanovista. L’accordo è semplice: due mesi di finto fidanzamento in cambio della borsa di studio. Spoiler: le cose sfuggiranno di mano.

Perché vederla: Per la chimica esplosiva tra i due attori. Come vi avevamo raccontato tempo fa analizzando i dati Auditel, questa serie è stata un vero e proprio fenomeno capace di trainare gli ascolti di Canale 5 grazie a una fanbase scatenata.

Love, Reason, Get Even: La rivincita delle ex

Dimenticate le favole classiche. Qui si parla di vita vera, bollette da pagare e divorzi. Esra e Ozan si sono amati, sposati e lasciati malissimo quando lui ha mollato il posto fisso per inseguire una startup fallimentare. Anni dopo, la ruota è girata: Ozan è diventato un milionario tech super affascinante, ed Esra… beh, Esra decide di farsi assumere nella sua azienda. È vendetta? È opportunismo? O è ancora amore? Una rom-com brillante che mescola risate e momenti di profonda riflessione sulle seconde possibilità.

Da non perdere: Il “glow-up” di Ozan è da manuale, ma è la grinta di Esra a tenere incollati allo schermo.

DayDreamer – Le ali del sogno: Dove tutto è iniziato

Qui entriamo nel territorio della leggenda. Can Yaman in versione “selvaggia” (capelli lunghi, tatuaggi, gioielli etnici) è Can Divit, un fotografo spirito libero che torna a Istanbul per guidare l’agenzia pubblicitaria di famiglia. Lì incontra Sanem (Demet Özdemir), una sognatrice che vorrebbe fare la scrittrice e vivere alle Galapagos. Tutto inizia con un bacio al buio, rubato a una festa. Sanem passerà metà serie a cercare il suo misterioso “Albatros”, senza sapere che è proprio il suo capo scorbutico.

If You Love: Il ritorno del Re

L’ultima arrivata in casa Mediaset e già un piccolo cult. Kerem Bürsin torna nei panni di Ates, un uomo che ha passato la vita a fuggire dalla sua famiglia. Si ritrova costretto a tornare a Istanbul per gestire l’azienda del padre defunto e… fare da tutore ai fratellastri che non ha mai conosciuto. Nel mix esplosivo finisce Leyla (Hafsanur Sancaktutan), una truffatrice che si finge tata per nascondersi.

Curiosità: TvBlog vi aveva annunciato in anteprima l’arrivo di questa perla, segnalando subito il premio vinto come Miglior Serie Commedia-Romantica ai Golden Butterfly Awards.

E la maratona continua…

Il catalogo di Mediaset Infinity non finisce qui. Per chi ha ancora fame di storie, ecco altre perle da recuperare gratuitamente:

Everywhere I Go – Coincidenze d’amore: Selin e Demir comprano la stessa casa per errore e si ritrovano costretti a una convivenza forzata non proprio pacifica. Come se non bastasse, scoprono di lavorare anche insieme, innescando una serie di coincidenze esilaranti che renderanno impossibile mantenere le distanze.

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore: Nazli è una giovane cuoca ambiziosa che sogna di aprire il suo ristorante, mentre Ferit è un affascinante uomo d’affari che la assume come chef personale. Tra fornelli e riunioni d’affari, il rapporto professionale si trasforma presto in qualcosa di molto più dolce (e complicato) di una semplice ricetta.

Mr Wrong – Lezioni d’amore: Ezgi ha perso le speranze di trovare l’uomo giusto, finché non incontra il suo vicino Özgür, un playboy impenitente che sembra l’errore perfetto. I due stringono un patto scellerato: lei si finge la sua fidanzata e in cambio lui le impartisce lezioni di seduzione, ma l’amore non segue mai le regole scritte a tavolino.

Dreams and Realities – La forza dei sogni: Quattro giovani donne ambiziose di Istanbul inseguono carriere diverse, dalla legge all’arte, cercando di emanciparsi dai quartieri modesti in cui vivono. Tra amori e difficoltà quotidiane, un evento inaspettato sconvolgerà le loro vite, mettendo alla prova la loro amicizia e la forza dei loro sogni.

Cherry Season – La stagione del cuore: La timida Oyku è innamorata del fratello della sua migliore amica, ma per una serie di equivoci finisce per fingere una relazione con l’affascinante architetto Ayaz. Quello che inizia come un gioco per nascondere i suoi veri sentimenti si trasforma nella stagione più romantica e caotica della sua vita.

Come vederle? Basta andare su Mediaset Infinity, sito o app, cercare la collezione dedicata a San Valentino e premere play. Niente trucchi, solo tanto amore. Buon San Valentino (e buona maratona)!