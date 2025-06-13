Salvo Sottile: età, moglie e figli, lauree, dove vive. Tutto sul giornalista

Il pubblico italiano ha imparato a conoscere Salvo Sottile sul campo, come volto noto della cronaca nera, delle inchieste sui casi irrisolti e con conduzioni incisive e senza fronzoli. La sua è una carriera lunga nel giornalismo segnata da passaggi importanti tra le principali reti televisive e caratterizzata da un modo di fare reale, frutto dell’unione tra rigore giornalistico e grande empatia. Salvo Sottile è un giornalista riservato molto attento al suo lavoro. Ha debuttato giovanissimo nella cronaca siciliana arrivando al successo velocemente, con la conduzione di programmi cult. Ma tra una diretta e l’altra, ha vissuto anche momenti complessi, come la separazione dalla moglie e lo scontro con l’ex direttore di Rai 3, il compianto Franco Di Mare. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su di lui.

Nato a Palermo il 31 gennaio 1973, Salvo Sottile — all’anagrafe Salvatore Sottile — è figlio d’arte: il padre Giuseppe era capocronista del Giornale di Sicilia. A Ciao Maschio il giornalista tempo fa ha raccontato di essere stato bullizzato da bambino:

“Ero un bambino molto fragile, sono stato bullizzato perché andavo a scuola ed ero sovrappeso, venivo preso molto spesso in giro dai miei compagni. C’è un’immagine di me che mi torna ogni tanto in testa quando magari ci sono delle notti in cui mi sveglio. C’è questo bambino da solo con il pallone, perché mia mamma mi lasciava con il pallone davanti a una scuola e mi diceva, adesso arrivano gli altri e giocano. Io restavo con questo pallone, per non scontentare mia madre, da solo per ore, fino a quando non mi tornava a prendere. Loro non volevano giocare con me, in realtà neanche mi si avvicinavano. E quindi io dovevo fare i conti con tutto questo e devi avere le spalle forti, perché non sempre tutti i ragazzini sopportano.

La passione per il giornalismo e l’arrivo del successo

Tuttavia, già a 16 anni muove i primi passi nel mondo del giornalismo collaborando con il quotidiano La Sicilia e successivamente con l’emittente regionale Telecolor Video 3. È proprio qui che comincia a farsi notare, inviando servizi legati alla cronaca siciliana che attirano l’attenzione di Enrico Mentana. Con 2 lauree, in Scienze Politiche e in Giurisprudenza, nel 1992 fa salto decisivo in Fininvest come “informatore” dalla Sicilia.

Poi, la nomina a corrispondente da Palermo per il TG5. È un periodo delicatissimo, segnato dagli attentati mafiosi contro Falcone e Borsellino. Proprio sulla strage di via D’Amelio, Salvo firma il suo primo servizio da inviato. Diventa giornalista professionista nel 1994 e collabora anche con Epoca, Il Tempo e Panorama, mostrando fin da subito una versatilità non comune. Nel 2003 lascia Mediaset per partecipare alla fondazione di Sky TG24, dove conduce sia il telegiornale sia i programmi Doppio Espresso e La scatola nera. Ma il richiamo di Mediaset è forte e nel 2005 torna al TG5 per condurre varie edizioni e firmare la rassegna stampa. Intanto si dedica anche alla narrativa, pubblicando due romanzi: Maqeda (nel 2007) e Più scuro di mezzanotte (nel 2009).

Il grande salto nel mondo della televisione di prima serata arriva nel 2010 con Quarto Grado, il programma di Rete 4 dedicato alla cronaca nera che conduce per tre stagioni e che gli dà la fama nel grande pubblico televisivo. Segue un breve passaggio a Quinta Colonna, prima di trasferirsi nel 2013 a LA7 con Linea Gialla e In Onda. Ma ecco che poco dopo lo ritroviamo in Rai dove trova nuova linfa creativa.

Le stagioni in Rai e il successo de I Fatti Vostri

Dall’estate 2015, Salvo Sottile diventa volto di Rai 1 e poi Rai 3, con programmi come Estate in Diretta, Domenica In, Mi Manda RaiTre e Prima dell’alba. La trasmissione ottiene un riscontro positivo e viene promossa in prima serata. Indimenticabile lo speciale Una notte in carcere, girato nel penitenziario di Lecce.

Nel 2020, il passaggio a Rai 2 con I Fatti Vostri segna una nuova consacrazione. Accanto ad Anna Falchi, Sottile riporta il programma al successo, raddoppiando gli ascolti. Il loro affiatamento è palpabile, seppur confinato all’ambito professionale:

“Pensavo a lei come a una donna un po’ irraggiungibile. Invece è semplice, diretta, simpatica. Insieme funzioniamo. È ancora una bellissima donna ma, a parte il fatto che Anna ha la sua vita e non mi permetterei mai, io ho una regola ferrea: mai relazioni sul luogo di lavoro. Grande sintonia, amicizia, ognuno di noi ha il suo ruolo e non ci sono né screzi né incomprensioni. Ci divertiamo dal primo minuto fino all’ultimo. All’inizio non la conoscevo, pensavo volesse fare la diva e invece è una persona semplice con la quale mi diverto. Una ideale compagna di viaggio” Ha confessato a Il Messaggero.

Ma l’esperienza in Rai è segnata anche da un difficile momento, Salvo Sottile ha vissuto con dolore. Sempre a Il Messaggero il giornalista si è sfogato parlando di quando l’ex direttore di Rai3, Franco Di Mare, morto il 17 maggio 2024 gli tolse la conduzioen di “Mi manda Rai Tre”: “Sono rimasto a spasso. Con Di Mare che mandava mail agli altri direttori invitandoli a non farmi lavorare. Perché? Anche il mio agente, Caschetto, non se lo spiega”

Vita privata: l’amore, i figli e la separazione

Per quanto riguarda la vita privata, Salvo Sottile è sempre stato molto riservato. Ha sposato nel 2004 la giornalista Sarah Varetto, volto di Sky, con cui ha avuto due figli: Giuseppe e Maya. La coppia si è separata nel 2019 ma ha mantenuto ottimi rapporti, come dichiarato dallo stesso giornalista a Oggi: “Siamo in ottimi rapporti. Le storie finiscono però se c’è un rapporto costruttivo tra persone intelligenti si va avanti in maniera pacifica anche per il bene dei figli“

Salvo Sottile vive a Roma, città dove si è trasferito per motivi lavorativi e dove ha messo radici con la sua famiglia. Oggi è il volto di FarWest, programma di inchieste in onda in prima serata su Rai 3 dal novembre 2023.