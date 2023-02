Dal 7 all’11 febbraio, alle ore 18.40, su Rai San Marino (guidata da Ludovico Di Meo, scomparso prematuramente pochi giorni fa) sbarca Salotto Sanremo, format televisivo in onda durante la settimana del Festival di Sanremo, giunto alla 73esima edizione.

Ad alternarsi nel corso dei cinque appuntamenti – che vedono come padrona di casa Vittoriana Abate, conduttrice e giornalista Rai, storica inviata di Porta a porta – ospiti del mondo della musica, della televisione, della cultura, dell’imprenditoria e del web.

L’obiettivo è raccontare il Festival della canzone italiana e il suo dietro le quinte attraverso tutto quello che rappresenta l’eccellenza del “Made in Italy” – anche gli splendidi territori del nostro Bel Paese.

A fare da supporto ci saranno tanti contributi video registrati nel foyer del Teatro Ariston, in sala stampa, nei bar e ristoranti e per le strade di Sanremo realizzati dall’inviata Linda Suriano. Tra gli opinionisti presenti in studio Maurizio Nieri, designer creativo, l’imprenditore Angelo Bilotta e il commercialista Gianluca Timpone.

Al centro dello studio televisivo – ospitato all’interno di Casa Sanremo, l’Area Hospitality del Festival – un divano dove si accomoderanno, e racconteranno, i vari ospiti di ogni puntata.

Salotto Sanremo, nato da un’idea di Vittoriana Abate e Cataldo Calabretta, è firmato dagli autori Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Sacha Lunatici. La produzione è targata Melos International mentre la produzione esecutiva è a cura di Carli Fashion Agency. La regia è di Francesco Didona.