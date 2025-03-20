Salone Doppio, Blasco e Corrado da Casa a prima vista ai podcast

Un podcast non è la tv, ça va sans dire, ma Blasco e Corrado hanno dalla loro un’alchimia consolidata sul van di Casa a Prima Vista…

Chi li segue sui social, già sa: da oggi, giovedì 20 marzo, Corrado Sassu e Blasco Pulieri sono gli ‘padroni di casa’ di un nuovo podcast, Salone Doppio, disponibile dalle 18.00 su Spotify e su tutte le piattaforme di streaming audio e in vodcast su YouTube. La bella alchimia creata sul van di Casa a prima vista trova così uno ‘spazio esterno’ a quello televisivo, con un format podcast (ormai format a se stante che alimenta il second screen) che si concentra ovviamente sul mercato immobiliare. E cosa, altrimenti?

Di cosa si parla in Salone Doppio?

L’obiettivo di Corrado e Blasco è quello di raccontare il dietro le quinte del mondo immobiliare. tra aneddoti e strategie, dinamiche di vendita e ‘verità’ spesso ignorate. Si parla di una ‘prima stagione (immaginando quindi già un prosieguo) che si apre con un’analisi della figura dell’agente immobiliare attraverso i messaggi degli utenti e un sondaggio tra gli ascoltatori. Un modo per mettersi in gioco e anche per aver un feedback non tanto dal pubblico tv quanto dai clienti di uno dei mercati più difficili e ‘infidi’ che esistano. Si preannuncia una chiacchierata “diretta” e franca sul real estate in tutte le sue sfaccettature, con lo stile anche leggero che abbiamo imparato a conoscere seguendo in tv i due agenti romani. E devo dire che Blasco e Corrado – insieme a tutta la squadra di Casa a Prima Vista – sono finora riusciti a spiegare molto bene già solo con certi usi linguistici diventati anche tormentoni (il ‘marron Blasco’, gli spazi “onesti”, i bagni “giusti”) e con certi ‘controcanti’ tra visita e van il ‘dietro le quinte’ della vendita, più di mille trattati e di mille spiegoni…

Dalla Tv ai Podcast

Ormai la popolarità tv si consolida sul second screen: difficile che i programmi tv di successo non abbiano una propria versione in second screen (che va al di là della mera gestione social dei contenuti) e così i volti più popolari si cimentano in talk, espandendo così la propria visibilità. Certo, ci sono i rischi: una cosa è essere i protagonisti di un programma ottimamente scritto, montato e confezionato (Dio abbia sempre in gloria gli autori dotati di senso dell’umorismo e consulenti musicali senza pregiudizi e di grande cultura), un’altra è gestire un argomento e un tempo più ‘a ruota libera’, se così vogliamo dire. Lo stesso vale per il percorso inverso: abbiamo visto nomi dai tanti followers non riuscire a trovare una collocazione convincente sul piccolo schermo tv (ormai diventato Big Screen di fronte agli small mobile), che ha regole, formati, schemi, tempi e esigenze comunicative diverse.

Corrado Sassu e Blasco Pulieri hanno però dalla loro una sintonia invidiabile, che li ha resi un po’ la vera coppia protagonista della versione romana, con buona pace della combattiva Nadia ‘Solution’ Mayer, che resta però un punto di riferimento con la sua imperturbabilità. Vediamo come se la caveranno con il loro podcast, Salone doppio.

Ps. Si vedrà il Circeo dallo studio?