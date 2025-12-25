Alessandro Sallusti, la carriera, l’età e la vita privata del giornalista.Alessandro Sallusti, giornalista e opinionista televisivo, è nato il 2 Febbraio 1957 a Como. Attualmente per motivi lavorativi si divide tra le città di Milano e Roma. La sua carriera di giornalista professionista è iniziata nel 1981. Tra i suoi lavori più importanti sono da

Sallusti: età, moglie e figli, gli studi, la carriera e la vita privata del giornalista

Alessandro Sallusti, la carriera, l’età e la vita privata del giornalista.

Alessandro Sallusti, giornalista e opinionista televisivo, è nato il 2 Febbraio 1957 a Como. Attualmente per motivi lavorativi si divide tra le città di Milano e Roma. La sua carriera di giornalista professionista è iniziata nel 1981. Tra i suoi lavori più importanti sono da segnalare quelli per le più grandi testate italiane come Il Giornale, per il quale ha svolto il ruolo di direttore responsabile, Libero, con i ruoli di direttore e di condirettore, nonché il Corriere della Sera, Il Messaggero e Avvenire.

In passato è stato anche il vicedirettore de Il Gazzettino e direttore de La Provincia di Como. Nel corso del tempo ha dato alle stampe vari libri, collaborando attivamente con Luca Palamara. In Televisione è spesso impegnato come opinionista in programmi di attualità politica Rai, Mediaset e La7. Nel periodo natalizio 2025- 2026 è al timone di 10 Minuti, su Rete Quattro, al posto di Nicola Porro. Da giovane tuttavia, ha mosso i primi passi dal punto di vista lavorativo in redazioni locali della sua cittadina d’origine e in alcune radio.

Alessandro Sallusti, gli studi e la sua vita privata

Riguardo agli studi, Sallusti ha ammesso, nel corso di varie interviste, di non possedere una laurea e nemmeno un diploma di scuola superiore. Si è iscritto da ragazzo a una scuola tecnica (il Setificio di Como) per diventare perito tessile, seguendo le aspettative familiari per il “secondo figlio”, sebbene il suo reale interesse fosse fin da allora fosse il Giornalismo.

Non arrivò alla Maturità poiché non ottenne nemmeno il 6 politico, utile per sostenerla. Tante di queste affermazioni il professionista le ha rilasciate durante la sua partecipazione nel mese di Maggio 2025 a Ciao Maschio, condotto da Nunzia De Girolamo. Sallusti, dal punto di vista sentimentale, è legato da moltissimi anni alla collega giornalista e opinionista Patrizia Groppelli. La donna ha anni fa svelato pubblicamente di come il suo attuale marito l’abbia aiutata a stare meglio dopo la conclusione del suo precedente matrimonio.

La coppia si è unita civilmente a Milano il 31 maggio 2023, dopo un lungo fidanzamento, iniziato nel 2017. La cerimonia è stata ufficiata dal sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala. Successivamente è avvenuta una nuova cerimonia, simbolica, a Lerici, in spiaggia. A sposarli, l’amico Nicola Porro mentre il testimone è stato Giuseppe Cruciani. I coniugi non hanno figli, né nati nel corso della loro relazione né di altre passate. Condividono la passione, oltre che per il Giornalismo, anche per gli animali, in particolare per i cani.