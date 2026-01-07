Sadie Sink: “Il mio primo bacio? Sul set di Stranger Things davanti a mia mamma, è stato imbarazzante”

Sadie Sink è tornata a parlare di uno dei momenti più imbarazzanti della sua carriera: il suo primo bacio, avvenuto sul set di Stranger Things con il collega Caleb McLaughlin. L’attrice, che nella serie interpreta Max, la ragazza dai capelli rossi appassionata di skateboard e grande fan di “Running Up That Hill” brano cult di Kate Bush, ha ricordato quell’esperienza in un’intervista a W Magazine.

Il primo bacio di Sadie Sink

“Il mio primo bacio è stato sul set di Stranger Things ed è stato così imbarazzante, perché di sicuro non vuoi dare il tuo primo bacio davanti a tua mamma, ripetutamente, mentre lei segue tutto sul monitor e anche la mamma di lui vi sta guardando sul monitor”, ha raccontato Sadie. La scena in questione risale alla seconda stagione, quando i personaggi di Max e Lucas si baciano durante il ballo di fine anno. Momento per altro attesissimo e festeggiato sui social dai fan più appassionati della serie.

L’ingresso in Stranger Things a 14 anni

Sadie Sink è entrata a far parte del cast di Stranger Things dalla seconda stagione, nel 2017, quando aveva solo 14 anni ed era al primo anno di liceo: “Avevano bisogno di una ragazza per la seconda stagione, visto il grande successo della prima. L’avevo guardata la settimana precedente alla mia audizione e l’ho finita in due giorni”, ha spiegato l’attrice.

Quando ha ricevuto il primo brief sulla parte di Max, Sadie ha pensato: “È un maschiaccio, fa skateboard, ma è molto più saggia rispetto alla sua età”. E ha confessato di aver mentito durante l’audizione: “Ho detto di saper usare i pattini a rotelle, perché pensavo che questo mi avrebbe agevolato nell’ottenere il ruolo”.

Riguardo al fatidico primo bacio con McLaughlin, nel 2023 l’attrice lo aveva definito contemporaneamente divertente “perché c’erano tutti i nostri amici e tutte quelle comparse, luci e musica ma fu anche “snervante”. Solo due anni dopo, però, ha elaborato il momento con più consapevolezza: “Ripensandoci a distanza di tempo direi che è stato dolce”.

La carriera oltre Stranger Things

Oltre alla serie Netflix, Sadie Sink si è affermata come attrice di rilievo grazie a ruoli importanti come quello di Ellie nel film premio Oscar The Whale, accanto a Brendan Fraser, e nella trilogia horror Fear Street. Nel 2021 ha anche interpretato il videoclip della versione di 10 minuti di All Too Well di Taylor Swift, in cui recitava nei panni di una ragazza che inizia una relazione con un uomo più grande.

“All’epoca non ero mai stata innamorata. Non avevo mai attraversato una rottura così intensa. Era un territori del tutto sconosciuto per me”, aveva raccontato a Variety. L’attrice è infatti molto restia a rendere pubblica la sua vita privata e non ha mai confermato nessuna delle voci su presunte frequentazioni con star come Patrick Alwyn o Dylan O’Brien.

Nella quinta e ultima stagione di Stranger Things, attesa su Netflix, la vicenda di Max sarà cruciale: il suo personaggio si trova in coma in un letto d’ospedale, mentre la sua coscienza vaga negli angoli della mente di Vecna. I fan sperano che la loro beniamina possa trovare una via d’uscita e qualcuno ipotizza che a portarla fuori dal coma possano proprio essere le note di “Running Up The Hill” e gli occhi di Lucas che la attendono.