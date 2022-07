Royal Time: Speciali su Diana è la programmazione di Real Time dedicata ai 25 anni dalla scomparsa di Lady Diana, morta precisamente il 31 agosto 1997, all’età di 36 anni, a causa di un incidente automobilistico a Parigi, insieme al compagno Dodi Al-Fayed.

La rassegna di titoli, oltre ad andare in onda su Real Time ogni giovedì in prima serata, sarà disponibile anche in streaming su discovery+.

Gli speciali, attraverso interviste e testimonianze dirette, racconteranno l’intera vita di Diana Spencer, dalla sua infanzia al matrimonio con il principe Carlo, celebrato il 29 luglio 1981, senza dimenticare, ovviamente, l’analisi degli eventi che portarono alla sua tragica morte nel tunnel del Pont de l’Alma a Parigi.

Royal Time: Speciali su Diana, la programmazione di Real Time

Si parte stasera, giovedì 28 luglio 2022, a partire dalle ore 21:20, con il primo speciale, in prima visione assoluta, dal titolo Da Lady D. a Meghan: i segreti dei matrimoni reali. Lo speciale indagherà la vita di Lady Diana, concentrandosi particolarmente sull’incidente nel quale perse la vita.

Il secondo speciale sarà Harry e William: conflitto reale e andrà in onda giovedì 4 agosto 2022.

Il terzo speciale, invece, si intitola Diana: tutta la verità e andrà in onda giovedì 11 agosto.

Diana, vittima della celebrità, invece, è il titolo del quarto speciale di questa rassegna che andrà in onda giovedì 18 agosto, un’analisi della vita di Lady Diana trascorsa sotto i riflettori.

Giovedì 25 agosto, invece, andrà in onda Quando il mondo perse Lady D.

La programmazione speciale terminerà con The Diana Investigations, uno speciale inedito che analizzerà il lavoro degli investigatori inglesi e francesi sull’incidente a Parigi, con parte dalla ricostruzione delle due principali indagini svolte dalla polizia.