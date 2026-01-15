Rosmara della Basilicata sfida il dottore di Affari tuoi: finale amaro stasera 15 gennaio 2026

Rosmara, farmacista della Basilicata, si presenta nella puntata di Affari tuoi di stasera 15 gennaio 2026, come una farmacista un po’ “ipocondriaca perché in qualunque posto io vada giro sempre con la mia valigetta dei farmaci. Non ne posso fare a meno”. Rosmara sfida il dottore e la fortuna insieme al fidanzato Gabriele che ha conosciuto proprio in farmacia.

Fidanzati da due anni, Rosmara e Gabriele uniscono le forze per provare a portare a casa il pacco più alto ovvero quello che vale ben 300mila euro. La partita, però, non è fortunata per la concorrente che prova ad andare fino in fondo ma il finale è davvero amara per la farmacista che saluta Affari tuoi dopo 29 puntate.

La partita di Rosmara ad Affari tuoi

Con i primi sei tiri, Rosmara ha eliminato dal tabellone 50 euro, il pacco nero che stasera conteneva 100mila euro, 300mila euro, 10mila euro e 15mila euro. Con la prima telefonata, il dottore offre il cambio che Rosmara rifiuta mantenendo il pacco numero 20. La partita è proseguita con l’apertura del pacco che contiene il marzombrello ovvero l’invenzione di Herbert, 30mila euro e Gennarino.

Il dottore offre 19mila euro ma per Rosmara la cifra è ancora troppo bassa. “Se mi trovate tre pacchi blu, portiamo la partita in una situazione di partità”, spiega Stefano De Martino prima di lasciare la parola alla concorrente che, con i successivi tre pacchi, saluta definitivamente 75mila euro, 1 euro e lo zero.

Nessuna offerta da parte del dottore che propone, ancora una volta, il cambio che viene rifiutato ancora. Rosmara chiama la concorrente della Campania che, come spiega Stefano De Martino, ha spesso le mani pesanti. Una previsione corretta visto che nel pacco della Campania c’era 200mila euro. La successiva offerta si ferma a 5mila euro che la farmacista lucana rifiuta senza neanche pensarci.

Dopo l’offerta rifiutata, Rosmara saluta 10 euro, 50mila euro e 20mila euro. Senza pacchi rossi, Rosmara va direttamente alla regione fortunata.

“Se indovinate la regione fortunata al primo colpo, andate a casa con 100mila euro”, spiega De Martino. La concorrente punta tutto sulla Toscana mentre come seconda regione che potrebbe regalarle 50mila euro, Rosmara sceglie la Sicilia. La fortuna, però, non premia Rosmara perché la regione fortunata di questa sera era la Lombardia. “Questa sera è andata così. Sicuramente sono fortunati in amore”, commenta De Martino salutando, poi, il pubblico e dando appuntamento a domani sera.