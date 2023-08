Dopo l’annuncio della scorsa settimana, oggi debutta il calcio arabo su La7. Nel dettaglio, a partire da oggi la tv di Urbano Cairo trasmetterà ogni settimana la migliore partita della Roshn Saudi League, il campionato di calcio saudita i cui diritti sono stati acquistati per le prossime due stagioni dalla tv della Cairo Communication.

Ad aprire la programmazione sarà, come prevedibile, l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, impegnato in casa dell’Al-Ettifaq, al “Prince Mohammad bin Fahd Stadium” di Dammam. La partita verrà trasmessa in diretta stasera, lunedì 14 agosto, alle 20 su La7d (canale 29 del digitale terrestre) mentre sulla rete ammiraglia La7 sarà proposta solo in differita, alle 23.15.

La telecronaca del match sarà a cura della redazione sportiva del TgLa7 e in particolare sarà affidata a Paolo Pellacani e Francesco Izzi, mentre lo studio pre gara, condotto da Cristina Fantoni a partire dalle 19.30, accompagnerà i telespettatori al calcio d’inizio attraverso commenti, analisi e contributi filmati.

Dal secondo turno, in programma il 18 agosto, telecronache e commenti si arricchiranno della voce tecnica dell’ex giocatore di Inter e Tottenham e oggi allenatore, Paolo Tramezzani. Di seguito il dettaglio del calendario delle prime cinque partite.

Roshn Saudi League su La7, orari e canali delle dirette delle partite

1° giornata

Al-Ettifaq-Al-Nassr (lunedì 14 agosto)

Diretta su La7d ore 20, differita su La7 ore 23.15

2° giornata

Al-Nassr-Al-Taawoun (venerdì 18 agosto)

Diretta su La7d ore 20, differita su La7 ore 23.30

3° giornata

Al-Riyahd-Al-Ittihad (giovedì 24 agosto)

Diretta su La7d ore 20, differita su La7 ore 23.15

4° giornata

Al-Hilal-Al-Ettifaq (lunedì 28 agosto)

Diretta su La7d ore 20, differita su La7 ore 23.30

5° giornata

Al-Ittihad-Al-Hilal (venerdì 1 settembre)

Diretta su La7d ore 20, differita su La7 ore 23.15

Roshn Saudi League su La7: ecco i protagonisti

L’Al-Nassr è una delle grandi favorite per il titolo: oltre a Cristiano Ronaldo, infatti, può contare sull’ex Inter Marcelo Brozovic e su campioni provenienti da top club europei come Sadio Mane, Seko Fofana e Alex Telles. Di fronte troverà l’Al-Ettifaq allenato da Steven Gerrard, leggenda del Liverpool, da dove è approdato anche l’ex capitano Jordan Henderson. Altro acquisto di rilievo, l’ex Lione Moussa Dembelé.

I campioni in carica dell’Al-Ittihad possono contare sul Pallone d’oro Benzema, ma anche su Fabinho, Jota e N’Golo Kanté. Altro club intorno al quale c’è curiosità è l’Al-Hilal di Sergej Milinkovic Savic e Kalidou Koulibaly (ex Lazio e Napoli).