Il ricco e sfarzoso calcio arabo si prende tutto, anche la tv italiana (che nel frattempo non riesce a trovare un accordo con la Lega per la Serie A del triennio 2024-27). Così si potrebbe sintetizzare – forzando il concetto – la notizia dell’approdo sui canali di La7 e La7d della Roshn Saudi League, il campionato di calcio dell’Arabia Saudita. In particolare, l’accordo biennale raggiunto dalla tv della Cairo Communication prevede che dal 14 agosto 2023 venga trasmessa in chiaro ogni settimana la migliore partita prevista in calendario.

L’acquisizione dei diritti da parte delle televisioni di Urbano Cairo (che ha detto addio alla Serie A femminile italiana) spiega il crescente interesse (o, forse, meglio dire curiosità) degli appassionati sportivi italiani nei confronti dell’Arabia Saudita, Paese che nella sessione di mercato in corso in queste settimane (da quelle parti si concluderà il 7 settembre, una settimana dopo rispetto a quella europea) sta ridefinendo gli equilibri del calcio mondiale. Il tutto grazie a investimenti economici molto pesanti, che hanno dimostrato di avere spesso facile presa su calciatori professionisti diventati famosi e popolari nei tornei europei che ancora oggi comunque restano più competitivi.

Ecco i calciatori protagonisti della Roshn Saudi League

Gli esempi più clamorosi riguardano l’Al-Nassr, il club che può già contare sulla presenza di un certo Cristiano Ronaldo e che di recente ha acquistato talenti come Sadio Mane, Marcelo Brozovic (ex Inter) e Seko Fofana.

Il pubblico di La7 ritroverà inoltre due top-player con lunghi trascorsi in Serie A, Sergej Milinkovic Savic e Kalidou Koulibaly, ex rispettivamente di Lazio e Napoli, acquistati dall’Al-Hilal, dove sono arrivati pure Rúben Neves e Malcom.

Non è finita. L’Al-Ittihad può vantare l’ultimo Pallone d’oro Karim Benzema, oltre a Fabinho, Jota e N’Golo Kanté. Non da meno l’Al-Ahli, che ha ingaggiato Riyad Mahrez, Roberto Firmino, Edouard Mendy e Allan Saint-Maximin. Ed altri campioni sono destinati a sbarcare a breve in Arabia Saudita, per rendere ancora più coinvolgente lo spettacolo della Roshn Saudi League.

Quandò andranno in onda le partite del calcio arabo su La7?

Al momento non sono stati resi noti i dettagli (orari, telecronisti) della programmazione su La7 e La7d delle gare del campionato per il quale sono previste 34 turni, da venerdì 11 agosto 2023 fino a lunedì 27 maggio 2024.