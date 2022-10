Andrea Arcangeli, Emanuele Maria Di Stefano, Francesco Di Napoli, Marianna Fontana e Sergio Romano sono alcuni dei protagonisti di Romulus – La guerra per Roma, seconda stagione della serie Sky e NOW che ci riporta nell’antichità alle origini del mito fondativo di Roma. Una rappresentanza di un ricco cast che è servito a raccontare le dinamiche, le sfide, le battaglie di un mondo primordiale, dominato dall’istinto, dai riti e dalla violenza. I primi due episodi di Romulus 2 sono disponibili su Sky on demand e in streaming su NOW, in totale la stagione è composta da otto episodi.

Serie Tv Romulus 2 la recensione: la serie cresce e si rafforza mettendoci in guardia sulla follia dei leader “Ho amato molto aver avuto la possibilità di tornare a interpretare un personaggio così complicato dopo un anno, in qualche modo ho avuto il tempo di elaborare quello che è stato perchè Romulus è un progetto che prende e ti risucchia interamente” ci ha raccontato Andrea Arcangeli che nella serie interpreta Yemos. “Vai avanti come per inerzia, quindi un anno dopo hai tempo di riflettere, di capire cosa è stato e tornare è l’occasione di poter alzare l’asticella“.

“Le location erano decisamente più belle, anche i costumi, il trucco, ho visto la crescita del personaggio e della produzione” ha aggiunto Marianna Fontana che interpreta Ilia “ti ritrovi con persone che non vedevi da più di un anno, la serie è bella perchè cresci insieme agli altri“. L’unica novità di stagione presente nell’intervista è Emanuele Maria Di Stefano che nella serie interpreta Tito Tazio “lui era il nostro nemico, lo trattavamo male” ha scherzato Fontana. Francesco Di Napoli (Wiros) ha aggiunto come “si è inserito subito” poi ha spiegato “tornare è stata una gioia ma ho anche pensato sto per affrontare 7 mesi di battaglie, sarà dura“.