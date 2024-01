Romina Giamminelli: chi è la moglie di Marco Maddaloni del Grande Fratello 2024

Marco Maddaloni, concorrente del ‘Grande Fratello 2024‘, ha una moglie che, nelle scorse settimane, è entrata in casa (con i figli) per fargli una sorpresa. Si chiama Romina Giamminelli.

Conosciamola meglio:

Chi è Romina Giamminelli moglie di Marco Maddaloni? Età, lavoro, Instagram

Romina è nata a Napoli il 23 agosto 1989 sotto il segno della Vergine. Ha 35 anni. E’ originaria delle Seychelles. Il suo profilo Instagram, @romina_giamminelli, ad oggi, conta oltre 36900 followers. Ha due sorelle più grandi.

Nel 2014, assieme a Mariana Rodriguez, ha preso parte, come concorrente, ad una edizione di ‘Pechino Express’ formando la coppia de ‘Le Immigrate. Ha tre figli Giovanni (2016), Giselle Marie (2018) e Pino (2020). E’ una consulente di fitness. In passato, ha lavorato come modella posando per shooting fotografici. E’ sposata al campione di judo dal settembre 2019. La proposta ufficiale è avvenuta, in studio, durante una puntata de ‘L’Isola dei Famosi’ a cui il futuro marito partecipò come naufrago.

La coppia, attualmente, vive in provincia di Caserta.

La moglie del gieffino non è affatto gelosa del legame instaurato dal judoka con Rosy Chin all’interno della casa di Cinecittà. Come specificato nelle risposte date ai propri followers su Instagram:

“Io guardo tutto!! E se per me fosse stata malizia già sarei lì dentro! Io caratterialmente non sono gelosa. Quando ero più piccola tantissimo delle mie amicizie, ma crescendo ho capito che non serve perché se hai una persona che non ti fa mancare nulla in senso affettivo, presente e protettivo, porta solo negatività al rapporto”.

Nemmeno la vicinanza di Marco con Perla Vatiero, turba Romina:

“Io non sono gelosa di Perla né di nessuno lì dentro. Mi fa piacere che Marco abbia delle amicizie femminili, ho sempre combattuto su questo argomento con lui. Voi dovete sapere che all’inizio lui era molto geloso e io piano piano gli ho fatto capire che questa gelosia non portava a nulla. In più dicevo sempre che per me esiste l’amicizia tra uomo e donna. Avevo ragione e sono felicissima che Marco abbia un’amica come Perla”.