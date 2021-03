Romania, la conduttrice Mirela Vaida aggredita in diretta (Video)

In Romania, durante una puntata del programma Acces Direct, in onda sul canale Antena 1, la conduttrice Mirela Vaida è stata aggredita in diretta da una donna che ha fatto irruzione in studio con un sasso di notevoli dimensioni in mano e che, a giudicare dal video che potete trovare in fondo, sembrava essere completamente nuda.

Nel video, che, dalla Romania, ha fatto rapidamente il giro del mondo, possiamo vedere la donna entrare improvvisamente in studio durante un intervento della conduttrice e, poco dopo, lanciarle il sasso. Mirela Vaida, comprensibilmente spaventata, è riuscita a schivare il sasso, uscendo, quindi, incolume dall’aggressione. La donna è stata immediatamente fermata dall’assistente di studio (è lecito chiedersi, però, come abbia fatto ad arrivare fino in studio, nuda e con un sasso in mano…) mentre la regia, dopo aver allargato l’inquadratura, ha censurato il resto della scena, utilizzando delle immagini, presumibilmente, scelte a caso nella tensione del momento.

Per la cronaca, la donna, nell’inveire contro la conduttrice, le ha chiesto anche dei soldi.

Mirela Vaida ha commentato il fatto a Hot News (dichiarazioni riprese dal sito di Novella 2000), dichiarando che, nell’ultimo periodo, ha ricevuto molte minacce da una donna in particolare di cui ha fatto anche nome e cognome:

Ho chiamato la polizia. Sono sotto shock. Ho paura per la mia vita. Non ho sporto denuncia alla polizia ma forse dovrei, perché ricevo molte minacce, tra cui su Facebook e YouTube, da una signora di nome Magdalena Șerban e che mi dice “Pagherai tutta la mia vita per quello che mi hai fatto su Acces Direct, perché andrò in prigione per colpa tua”. Temo che mi stia davvero minacciando, quindi prenderò le cose più seriamente.