Con gli incontri di ritorno delle semifinali di oggi, giovedì 6 maggio, torna in campo l’Europa League. la competizione di cui Sky ha i diritti tv in esclusiva. Le due partite in programma questa sera saranno trasmesse sulla pay tv, mentre in chiaro su Tv8 sarà proposta la Diretta Gol. L’attenzione dei tifosi italiani è soprattutto per Roma-Manchester, con i giallorossi reduci dalla pesante sconfitta esterna dell’andata per 6-2. Un risultato che rende molto difficile il passaggio del turno e l’accesso alla finale che si disputerà il prossimo 26 maggio a Danzica, in Polonia.

L’ambiente capitolino è in realtà molto galvanizzato dalla notizia ufficiale dell’imminente approdo sulla panchina di José Mourinho, il quale allenerà la Roma fino ad almeno il 2024. Per il momento, però, a guidare i giallorossi è Paulo Fonseca, che ieri in conferenza stampa non ha risparmiato elogi sul suo successore.

Europa League, Roma-Manchester United

Oggi all’Emirates di Londra si gioca anche l’altra semifinale, ossia Arsenal-Villarreal (all’andata gli spagnoli hanno vinto con il risultato di 2-1). Anche questa partita sarà visibile solo agli abbonati di Sky. Il calcio di inizio di entrambi i match è fissato alle ore 21.00.

Alle 20 e alle 23, su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, studi pre e post partita condotti da Leo Di Bello, con Massimo Ambrosini, Matteo Marani, Riccardo Trevisani e Margherita Cirillo. Di seguito ecco il dettaglio della programmazione di oggi.

GIOVEDÌ 6 MAGGIO

ore 21

Diretta Gol Sky Sport Football (satellite e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet), Sky Sport 486 (digitale terrestre) e TV8 (in chiaro)

Roma-Manchester United in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 252 (satellite e internet)

(andata 2-6) e in 4K HDR con Sky Q Satellite

telecronaca Fabio Caressa commento Beppe Bergomi; bordocampo Angelo Mangiante e Paolo Assogna; Diretta Gol Federico Zancan

Villarreal-Arsenal in diretta su Sky Sport 253 (satellite e internet)

(andata 1-2) telecronaca Nicola Roggero; commento Daniele Adani; Diretta Gol Paolo Ciarravano

(disponibili su Sky Go, anche in HD).