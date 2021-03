I risultati delle due puntate prodotte per la quarta stagione di Rocco Schiavone parlano chiaro e mandano un messaggio a Rai Fiction ed a Cross Productions: il pubblico televisivo non si è ancora stufato del Vicequestore di Aosta interpretato da Marco Giallini. Tutt’altro: i fan più accaniti già si chiedono se Rocco Schiavone 5 si farà oppure no.

Se la quarta stagione si è composta da soli due episodi (“Rien Ne Va Plus” ed “Ah l’amore, l’amore”) è semplicemente perché la serie -diretta da due stagioni da Simone Spada– ha da sempre fatto forte affidamento alla fonte letteraria da cui è tratta, ovvero i romanzi di Antonio Manzini editi da Sellerio. E questa fonte, al momento, si è praticamente esaurita.

1

Da qui, la decisione di non realizzare nuovi episodi per la quarta stagione: una scelta che sa di fedeltà alla materia cartacea e che conferma la sua bontà, dal momento che gli appassionati dello Schiavone sui romanzi non sono mai rimasti delusi da quello televisivo.

A dimostrarlo i numeri dei due episodi appena trasmessi su Raidue: il primo, il 17 marzo scorso, ha ottenuto 2,7 milioni di telespettatori (10,9%); il secondo, il 24 marzo, 2,5 milioni (10,3%). Davvero difficile, insomma, pensare che per Rocco Schiavone l’avventura in tv sia finita.

Piuttosto, è più lecito pensare che per rivedere Giallini, Ernesto D’Argenio, Gino Nardella, Valeria Solarino, Lorenza Indovina, Massimo Reale, Alberto Lo Porto ed il resto del cast dovremo aspettare un po’ più di tempo. Bibliografia alla mano, infatti, della saga di Rocco Schiavone sono rimasti da (potenzialmente) adattare per la tv solo alcuni racconti contenuti in raccolte antologiche edite da Sellerio.

A queste, va aggiunto il racconto “L’amore ai tempi del Covid-19”, che Manzini ha reso disponibili esclusivamente online e per sostenere l’ospedale Spallanzani di Roma nella lotta contro la pandemia. Chissà se la prossima volta che rivedremo Rocco Schiavone in tv lo troveremo alle prese con gel igienizzante e mascherina (ed a che livello di “rottura” potrebbe posizionarli…).

Una cosa, però, è certa ed è stata detta dallo stesso Manzini durante l’incontro con la stampa per presentare la quarta stagione: l’autore sta scrivendo un nuovo romanzo con protagonista Schiavone, la cui uscita (salvo cambiamenti) dovrebbe avvenire a maggio. Lo scrittore non ha svelato il titolo, ma è molto probabile che quando Rocco tornerà in tv, partirà da questo romanzo.