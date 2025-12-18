Rocco Hunt, lutto per la morte del nonno paterno: “La tua storia non finirà qui”

Rocco Hunt ha scelto la via più diretta e personale per condividere un lutto che lo tocca nel profondo: un post sui social per salutare il nonno paterno, Rocco Pagliarulo, scomparso a 76 anni dopo una lunga malattia. È un racconto che non cerca filtri e non ha bisogno di cornici: c’è la cronaca di un momento privato e, insieme, il peso di una figura che per l’artista non era “solo” un parente, ma un riferimento identitario, una radice di grande importanza e solidità.

Rocco Hunt e l’addio al nonno

Nel suo messaggio social, Rocco Hunt torna più volte su un dettaglio che dice molto del rapporto tra i due: quello di portare lo stesso nome. “Ho l’onore di chiamarmi col tuo nome” scrive il cantante, mettendo subito a fuoco quel misto di orgoglio e responsabilità che spesso accompagna le storie di famiglia nelle città del Sud. E poi la scena finale, trattenuta e durissima: “Te ne sei andato con la mia mano stretta”. Poche parole, ma abbastanza per far capire dove finisce il cantante e dove comincia l’uomo.

Il nonno, le radici e quella promessa

Il cuore del post è un ringraziamento: per il lavoro, per i sacrifici, per i gesti quotidiani. Non c’è retorica, piuttosto l’album dei ricordi che si apre su cose semplici: i consigli, la presenza, l’orgoglio di vederlo in prima fila ai concerti, gli occhi lucidi quando in TV si parlava del nipote. È anche un modo di ricordare che, nella carriera di Hunt, la famiglia non è mai stata un dettaglio di contorno: nelle canzoni e nelle interviste, le radici sono spesso il punto da cui parte tutto.

L’addio diventa così una promessa: continuare a “regalarti soddisfazioni” e non fermarsi, perché quello era il desiderio del nonno. È una frase che suona come un patto, quasi una consegna. Ed è probabilmente qui che il messaggio trova la sua forza: nel trasformare un dolore in un impegno, senza spettacolarizzarlo.

Oggi i funerali, domani regolarmente in onda

Sul piano pratico, l’ultimo saluto era previsto a Salerno: i funerali del nonno Rocco Pagliarulo erano in programma oggi pomeriggio alle 15.30 nella chiesa del Gesù Redentore. Nel frattempo, sotto al post sono arrivati tanti messaggi di vicinanza, anche da volti noti del mondo dello spettacolo e della musica. Un coro semplice, come succede quando la notizia esce dai riflettori e torna, per un attimo, alla vita vera.

Domani Rocco Hunt sarà regolarmente presente, certo con il cuore più pesante, alla serata finale di The Voice Senior su Rai 2 dove condivide la poltrona di giudice insieme all’amico Clementino.