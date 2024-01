Fiorello non riesce a stare lontano dal cellulare e dai social in questa settimana che lo divide dal ritorno con Viva Rai 2. Sarà forse anche per riprendere l’abitudine della sveglia molto anticipata e per scaldarsi in vista del ‘mattin-show’, ma in questi primi giorni di gennaio non ha mancato di intrattenere il pubblico con le sue live social. E stamattina, venerdì 12 gennaio 2024, ha coinvolto anche l’AD della Rai, Roberto Sergio, che ha piacevolmente ‘chiacchierato’ con Fiorello dando anche qualche notizia.

Il ritorno di Chiambretti su Rai 3

La prima notizia è il ritorno di Piero Chiambretti in Rai e per la precisione su Rai 3, lì dove l’autore ha regalato i programmi migliori. Dopo essere entrato in Rai con il concorso “Un volto nuovo per gli anni ’80” (cui parteciparono, come ricordano le cronache, anche Fabio Fazio, Corrado Tedeschi e Alessandro Cecchi Paone tra gli altri) facendosi notare da Bruno Voglino, la carriera di Chiambretti è esplosa nel 1987 con Va’ Pensiero, cui seguirono Prove tecniche di trasmissione, Il portalettere, Il laureato. Nel 1997 è il momento di Sanremo, con Buongiorno e la Marini, quindi il DopoFestival nel 1999 e col nuovo millennio arrivò Chiambretti c’è, su Rai 2, dal 2001 al 2003, quando poi lasciò la Rai per passare prima a La7 e poi a Mediaset.

Venti anni dopo quell”addio’, Chiambretti tornerà, dunque, in Rai, almeno stando a quanto dichiarato dall’AD Roberto Sergio.

Amadeus e Fiorello, “attenti a quei due…”

Sembrerebbe, inoltre, bolla in pentola qualcosa per Amadeus e Fiorello insieme dopo l’ennesimo Sanremo. Durante la diretta, infatti, l’AD ha informato Fiore di aver incontrato Ama per “quel progetto”…

“Ti ricordi ‘Attenti a quei due’? Era un telefilm, di qualche anno fa…”

ha detto, sornione, l’AD, tra le risate di chi era in ufficio con lui e la faccia un po’ sorpresa di Fiorello.

“Eh, ma non nè che devi dire tutto!”

ha commentato Fiorello, prima di chiudere il collegamento.

Dopo #Sanremo2024, ci sarà un nuovo programma con Amadeus e Fiorello insieme? L’AD Rai, in diretta con Fiorello, ha lanciato uno spoiler. «Ho incontrato Ama, stiamo lavorando sul progetto.

Ti ricordi “Attenti a quei due”? Era un telefilm»

«Non devi dire tutto»#VivaRai2 pic.twitter.com/iqmBNTF1WS — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 12, 2024

In attesa, dunque, che venga sciolta la prognosi su un eventuale sesto Festival di Sanremo con Amadeus alla conduzione e direzione – e l’amico ‘Ciuri’ a fare da supporto morale e artistico -, c’è anche da capire se e come sarà davvero realizzato un programma con Fiore e Amadeus dal probabile titolo “Attenti a quei due”. Uno show? Una sitcom? Un ‘dove-lo-metti-sta-bene’ show? Presto per dirlo, senza dubbio e ne scopriremo di più. Diciamo che la serialità – insieme alla consapevole e ricercata violazione del formato – è la forza di questi due: staremo a vedere. Ma l’annuncio, ci sa, dovrà essere di Fiorello.