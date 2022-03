Striscia La Notizia: tapiro d’oro gigante a Roberto Mancini

Stasera, a partire dalle 20:35, su Canale 5, andrà una nuova puntata di ‘Striscia La Notizia‘. Nel corso dell’ultimo appuntamento con il tg satirico di Antonio Ricci, verrà consegnato un tapiro d’oro all’allenatore della nazionale di calcio, Roberto Mancini, attapirato – come tutti gli italiani – per la clamorosa eliminazione della Nazionale dalla fase finale dei Mondiali in Qatar.

Striscia La Notizia Striscia la notizia, Lorella Cuccarini conduttrice con Gerry Scotti

Raggiunto da Valerio Staffelli a Coverciano, il commissario tecnico degli Azzurri ha prima ritirato un Tapiro “classico” (l’ottavo della sua carriera) e poi – con la sportività che lo contraddistingue – ha aperto i cancelli della sede della Nazionale per far entrare la troupe di Striscia con la versione gigante del “premio”.

Il Tapiro gigante è più che meritato. Ero fiducioso, purtroppo ogni tanto le cose vanno male. Ma io non mollo: ci riproviamo per il prossimo Mondiale.

Per giorni, il nome del mister è rimasto in tendenza su Twitter. Ed è stato tra gli argomenti più discussi sui social network.

Oggi, durante la conferenza stampa di presentazione della gara contro la Turchia, Roberto Mancini ha manifestato di proseguire il proprio percorso nella compagine azzurra per guadagnare il giusto riscatto: