Roberto Ciufoli: età, tumore, moglie e figli, studi, dove vive. Tutto sull’attore

Roberto Ciufoli uno dei volti più amati della comicità italiana, ma dietro il sorriso c’è una vita fatta di passione, sfide e tanta umanità.

Chi lo conosce solo per le sue esilaranti performance con La Premiata Ditta non ha idea del percorso che ha compiuto Roberto Ciufoli per diventare ciò che è oggi. La sua comicità, mai banale, affonda le radici in un’energia contagiosa e in una capacità di osservazione fuori dal comune.

Nato a Roma il 1 marzo del 1960, oggi ha 65 anni, ma il suo entusiasmo continua ad essere quello di sempre, lo stesso che lo ha reso popolare sul piccolo schermo e rispettato nel mondo dello spettacolo.

Tutto su Roberto Ciufoli

Ciufoli ha iniziato il suo percorso formandosi all’I.S.E.F., l’Istituto Superiore di Educazione Fisica, con l’idea di fare l’insegnante di ginnastica. Poi, però, la recitazione è entrata nella sua vita e non ne è più uscita. Ha cominciato a studiare teatro, mimo e movimento scenico, scoprendo così un talento naturale per la scena. Non a caso, poco dopo ha incontrato i colleghi con cui avrebbe formato La Premiata Ditta, il quartetto comico diventato un vero e proprio cult degli anni ’90 e primi Duemila. Insieme a Tiziana Foschi, Francesca Draghetti e Pino Insegno, ha dato vita a sketch che ancora oggi vengono ricordati con affetto da intere generazioni.

Però Roberto Ciufoli non è solo gag e battute. È anche un uomo che ha affrontato momenti difficili, come quello vissuto durante la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi nel 2021. Un’esperienza dura, dal punto di vista fisico e mentale. Ha perso molti chili e ha dovuto fare i conti con i propri limiti, ma non ha mai perso il suo spirito combattivo. Anzi, ne è uscito ancora più consapevole, rafforzato e determinato a non mollare mai.

Sul fronte privato, Ciufoli è sempre stato molto riservato. È sposato con Theodora Bugel, dalla quale ha avuto un figlio, Romeo, mentre Jacopo l’altro figlio di Ciufoli è frutto di una relazione precedente. La coppia vive a Roma, lontana dal clamore mediatico, e porta avanti una vita familiare semplice, fatta di normalità e affetti veri. Anche se non ama esporre troppo la propria quotidianità, ogni tanto condivide momenti della sua vita sui social, mostrando un lato tenero e ironico allo stesso tempo.

Quello che colpisce di Ciufoli è la sua capacità di reinventarsi. Non si è mai fermato alla tv. Ha lavorato tanto anche in teatro, spesso in ruoli lontani dalla pura comicità, dimostrando una versatilità che in pochi si aspettano. Non ha mai avuto paura di mettersi in gioco, anche quando sembrava scomparso dai radar del grande pubblico. Ha sempre continuato a lavorare, in silenzio, con umiltà e professionalità. Recentemente Ciufoli ha ammesso di essere stato operato per un tumore al rene. dichiarando di aver sottovaluto i campanelli d’allarme. L’attore oggi è in fase di ripresa.

Il pubblico può tirare un sospiro di sollievo. L’attore, del resto, sembra non aver perso quella sua voglia di vivere e di far divertire, continua con la sua vita e le sue passioni come le immersioni. E forse è proprio questo che rende Roberto Ciufoli così autentico. Non ha mai voluto essere una star nel senso classico del termine. Ha preferito essere un lavoratore dello spettacolo, uno che si rimbocca le maniche e va avanti con passione. Un artista vero, che ha saputo rimanere se stesso, sempre.