Curioso caso quello che è andato in scena nell’etere televisivo nostrano sabato sera. Rai1 e Canale 5 come è noto hanno offerto nella loro tradizionale serata dedicata all’intrattenimento, quella del sabato, due programmi musicali. Rai1 ha trasmesso il concerto della reunion dei Pooh dello stadio milanese di San Siro, mentre Canale 5 ha mandato in onda il talent All together now. Il programma della rete ammiraglia di casa Rai si intitolava Ciao Stefano amico per sempre e alle immagini del concerto milanese dei Pooh, si inserivano momenti di interviste e colloqui con Stefano D’Orazio, a cui era dedicata la serata di Rai1, scomparso qualche giorno fa. Su Canale 5 andava in onda come detto lo spettacolo musicale condotto da Michelle Hunziker, che è stato spostato al sabato per lasciar posto al mercoledì alla fiction Il silenzio dell’acqua 2. Il curioso caso di cui facevamo riferimento, probabilmente unico nella piccola storia della televisione nostrana, è che entrambe le produzioni avevano un denominatore comune nel regista, infatti tutte e due le trasmissioni erano dirette da Roberto Cenci. Il concerto milanese di San Siro, in occasione della reunion dei Pooh vedeva in cabina di regia proprio Roberto Cenci, regista (e autore) specializzato in trasmissioni squisitamente musicali (Ti lascio una canzone la più celebre) ed amico della storica band italiana.

All together now, programma che fa delle canzoni e della musica il suo asso portante, ha come noto in regia sempre Cenci. Dunque nella serata di ieri Cenci ha vinto comunque, qualunque sia stato il risultato in termini di ascolti, dimostrando, a prescindere dal format, di essere fra i più bravi registi di trasmissioni televisive squisitamente musicali.

A questo proposito la domanda nasce spontanea, a quando Cenci in cabina di regia della più importante rassegna canora italiana (Sanremo)? Ai posteri l’ardua sentenza.