Nuova intemperanza social per il virologo Roberto Burioni, noto al pubblico tv per la sua partecipazione settimanale a Che Tempo che Fa di Fabio Fazio fin dagli inizi della pandemia di Covid-19 e conosciuto dal pubblico social per la sua tendenza a ‘blastare’ no-vax e disinformatori, il più delle volte con toni ‘forti’ ma con dati alla mano.

I social sono però armi delicatissime e questa volta è stata decisamente a doppio taglio per Burioni, scivolato malamente su una risposta data a una sostenitrice Twitter del parlamentare della Lega Alex Bazzaro, deciso a non fare la quarta dose di vaccino in un tweet che di fatto rappresenta chi suggerisce la quarta dose come un pagliaccio (l’emoji lascia pochi dubbi in merito).

Covid, Ricciardi: 'rischio concreto che a ottobre la quarta dose del vaccino anti-Covid sia estesa anche agli under 50' Correrò il rischio concreto di non farla. 🤡 — Alex Bazzaro (@AlexBazzaro) July 9, 2022

Una posizione questa certo non estranea a molti esponenti politici, usata anche come arma di propaganda, che trova i propri sostenitori sui social. In questo caso arriva l’apprezzamento di una utente Twitter che si dice orgogliosa che nella Lega ci siano rappresentanti come Bazzaro.

A questo punto arriva il lapidario e decisamente sgradevole commento di Burioni che prende la foto profilo dell’utente e la correda con un semplice “Capisco.” dalle mille implicazioni semantiche, tutte vicine – per essere cortesi – al bodyshaming. Se non peggio.

Non si sono fatte attendere le proteste, tra chi ne ha approfittato per rinforzare le proprie posizioni propagandistiche verso il vaccino e chi è stato sinceramente colpito e offeso dal commento di Burioni. Il commento è poi scomparso dal web, ma rimasto negli screenshot di chi ha fatto in tempo a immortalarlo. Perché sul web niente scompare davvero.

Il caso è diventato subito politico, grimaldello nelle mani dell’opposizione per richiedere a gran voce provvedimenti contro Burioni, con tanto di promessa di interrogazione in Commissione Vigilanza Rai e coinvolgimento di Fabio Fazio – non a caso trending topic nelle ultime ore – come se avesse responsabilità diretta sull’accaduto. Ne hanno, quindi, immediatamente approfittato i leader del centrodestra, mentre sul web si compattava anche tanta solidarietà verso la ragazza oggetto di quello che è apparso un atto di bullismo.

Roberto Burioni si è poi scusato, anche se ha commentato la “crocifissione” come “eccessiva” con un tweet in cui comunque ha rilanciato il proprio lavoro.

A scanso di equivoci e rinnovando le scuse rimuovo il tweet. — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) July 10, 2022

I giornate difficili (la crocifissione è eccessiva ma sia chiaro: sono io ad avere sbagliato e a dovermi scusare) fa piacere sapere che qualcuno ha trovato utile il mio lavoro. pic.twitter.com/b4KzD46ywS — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) July 11, 2022

Dal canto suo Alessia – questo il nome dell’utente Twitter oggetto del pessimo sarcasmo di Burioni – ha replicato alle polemiche così.

questo libro sull'autostima lo usavo alle superiori ed era utile perché mi sentivo un pò sicura di me stessa e mi ha aiutato molto 😇 pic.twitter.com/Yyn7tsTsbU — alessia 🎶 (@alessia_smile6) July 10, 2022

Vero è che la forma è sostanza, ma è anche vero che bisogna sempre scindere le evidenze scientifiche dai singoli scienziati.