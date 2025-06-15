Roberta Bruzzone in onda su Rai 2 con Nella mente di Narciso. Casi, puntate e anticipazioni

Nella mente di Narciso si prepara ad arrivare in televisione, dopo l’esordio su RaiPlay quest’inverno e il successo ottenuto, la docu-serie crime condotta da Roberta Bruzzone arriverà con otto puntate su Rai 2 in seconda serata. Un appuntamento che era atteso da tanti telespettatori, che aspettavano con ansia i racconti della famosa criminologa.

Su Raiplay è stata la docu-serie più vista, in poco tempo ha registrato migliaia di visualizzazioni, confermandosi un prodotto vincente. Così l’azienda di viale Mazzini ha deciso di trasmetterla anche in televisione, inserendola nel palinsesto estivo di Rai2 in seconda serata.

Nella mente di Narciso arriva su Rai 2, l’annuncio della Bruzzone

Ad annunciare l’arrivo di Nella mente di Narciso su Rai 2 è stata Roberta Bruzzone, conduttrice di questa docu-serie crime che promette di appassionare il pubblico televisivo. Dopo aver conquistato quello di Raiplay, con molta probabilità avverrà lo stesso per quello del secondo canale della tv di Stato.

La prima puntata de Nella mente di Narciso sarà trasmessa il 21 giugno, la docu-serie andrà in onda con una doppia puntata per quattro sabati consecutivi in seconda serata. In totale sono otto episodi da 25 minuti, si tratta di un racconto non solo dei crimini più efferati che hanno scosso l’opinione pubblica, ma la Bruzzone analizzerà anche i profili degli assassini, descrivendo la oro personalità e nello specifico quel disturbo narcisistico maligno.

Le puntate nel loro insieme costituiscono un quadro completo capace di fornire al pubblico strumenti interessanti per riconoscere quello che è un comportamento narcisistico patologico, spiegando anche come proteggersi se si è dinanzi a una persona che presenta questi tratti caratteriali. Roberta Bruzzone è una criminologa di grande esperienza e con Nella mente di Narciso riesce a fornire un utile manuale di istruzioni per affrontare situazioni particolari, che potrebbero essere sottovalutate da chi ci si trova a viverle.

“Nella mente di Narciso vuole offrire al pubblico strumenti e contenuti che gli consentano di individuare rapidamente parametri affidabili e utili per riconoscere una persona con una personalità distorta di matrice narcisistica“, ha raccontato tempo fa Roberta Bruzzone in occasione dell’uscita della docu-serie su Raiplay. Secondo la criminologa sapere come funziona la mente di un narcisista è l’unico sistema per riuscire a “prevenire un abuso psicologico”.

Roberta Bruzone in questo format innovativo ha raccontato al grande pubblico alcuni dei delitti che più hanno sconvolto l’opinione pubblica italiana. Negli otto episodi la criminologa ripercorrerà: il delitto di Bolzano, l’omicidio di Sarah Scazzi, il delitto di Temù e il più recente omicidio di Giulia Tramontano, uccisa mentre portava in grembo il bambino concepito con l’uomo che poi l’ha assassinata. In questi racconti la criminologa analizzerà con precisione i profili dei vari assassini, illustrando quelli che sono alcuni tratti distintivi del comportamento narcisistico.