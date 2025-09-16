Robert Redford, da Tutti gli uomini del Presidente a Leoni per agnelli: il ruolo del quarto potere nei suoi film

Watergate, distorsione mediatica o campagna elettorale…Robert Redford ha raccontato meglio di chiunque altro il rapporto tra informazione, propaganda e manipolazione.

Per raccontare i media bisogna accettare una scomodità: guardarsi nello specchio e scoprire che a volte riflette, a volte deforma. Robert Redford questo specchio lo ha usato per cinquant’anni, mettendo in scena il quarto potere ora come baluardo democratico, ora come macchina che trita verità e coscienze. Inizia da giovane cronista in Tutti gli uomini del Presidente, chiude nei panni di Dan Rather in Truth.

In mezzo, campagne elettorali costruite a tavolino (Il candidato), quiz televisivi truccati (Quiz Show), newsroom patinate (Qualcosa di personale), interviste diventate arena politica (Leoni per agnelli), reporter affamati di scoop (La regola del silenzio). In filigrana, sempre la stessa domanda: di chi possiamo fidarci quando le telecamere sono accese e la verità costa cara?

Perché parlarne oggi: Robert Redfort e la lezione sul quarto potere

Viviamo in un ecosistema informativo dove il confine tra notizia, commento e intrattenimento è poroso. L’algoritmo premia la velocità, lo share giustifica la semplificazione, la politica cerca megafoni più che domande. Rivedere i film di Robert Redford significa misurare la temperatura della nostra fiducia nel quarto potere: quando trionfa, come in Tutti gli uomini del Presidente, la democrazia respira; quando inciampa, come in Truth, si apre una voragine reputazionale. Guardare questi film in sequenza è come scorrere un sismografo: ogni scossa lascia un graffio sulla coscienza dello spettatore e una domanda sulle responsabilità di chi informa.

Tutti gli uomini del Presidente, le parole come armi

Nessun proiettile, eppure un film “violento” in cui a ferire sono le parole, come ammise lo stesso attore. Il duo, qui, è iconico: Robert Redford (Bob Woodward) e Dustin Hoffman (Carl Bernstein) trasformano l’ossessione per i fatti in suspense, inchiodando il potere passo dopo passo in quello che è una delle pietre miliari del cinema.

La redazione del Washington Post si fa laboratorio di metodo e grande lezione di giornalismo: verifiche e studio, fonti anonime coperte, prudenza lessicale che fa “camminare sulle uova” i due protagonisti. Il cinema celebra il giornalismo senza mitizzarlo e il miracolo, qui, non è l’eroe solitario, ma il lavoro collettivo, testardo, che consente di raccontare il potere senza farsene sedurre.

Il candidato, la politica come prodotto televisivo

Pochi anni prima Robert Redford aveva già mostrato l’altra faccia del quarto potere. Ne Il candidato veste i panni di Bill McKay, idealista spinto sotto i riflettori fino a diventare brand. La televisione non racconta la campagna elettorale, come ben sappiamo oggi: la fabbrica. Slogan, spot, tagli di montaggio e gesti studiati sostituiscono le idee. È il regno del framing, non importa cosa dici, importa come e per quanto tempo.

Il protagonista è un idealista che gli spin doctor trasformano in un prodotto televisivo: tra spot, slogan e montaggi, la forma schiaccia il merito. Così lo spettatore “conosce” il candidato, non le sue posizioni. L’ultima battuta — “E adesso che facciamo?” — è la resa dei conti: se vinci prigioniero dell’immagine hai già perso la sostanza. Qui il quarto potere finisce complice (spesso inconsapevole), sedotto dalla confezione.

Quiz Show: l’etica contro l’audience secondo Redford

Dietro la patina elegante degli anni ’50, il Redford regista disseziona lo scandalo dei quiz truccati. La domanda che rimbalza in aula e nei corridoi di rete è disarmante: se tutti guadagnano — sponsor, emittente, concorrenti, pubblico “divertito” — chi è la vittima? La risposta è semplice: la fiducia del pubblico nella televisione.

Quiz Show mostra infatti come la televisione, se guidata solo dal successo, normalizzi la manipolazione: la verità diventa una variabile negoziabile. È il manuale dell’infotainment prima che la parola esistesse: l’emozione al comando, la narrazione prima del fatto, un cast perfetto prima ancora del contenuto. Un promemoria, in definitiva, su ciò che accade quando la responsabilità editoriale abdica alla performance. Detto altrimenti: quello che vediamo ogni giorno, oggi, accendendo la TV.

Qualcosa di personale, ovvero la fabbrica dell’anchor televisivo

Non è il film più severo di Redford e proprio per questo è interessante: racconta una newsroom come si racconterebbe una storia d’amore (che in effetti non manca). Lui è il mentore, lei (Michelle Pfiffer) l’allieva che diventa volto di punta del telegiornale. Tra insegnamenti e set patinati, il film idealizza il mestiere, lucida il bancone del TG e attenua le ombre.

Eppure, sotto la superficie glamour, resta una verità sottile: anche il racconto del giornalismo può diventare spettacolo, piegando la complessità alle esigenze del prime time. “Se scorre il sangue, apre il telegiornale” — la battuta-cliché diventa specchio di una programmazione che seleziona il mondo in base alla sua resa scenica.

Il quarto potere secondo Robert Redford: Leoni per agnelli e l’intervista come campo di battaglia

Tre stanze, tre conversazioni, un paese che si guarda allo specchio. Un senatore brillante vende una strategia di guerra, una giornalista esperta valuta se farsi usare, un professore chiede a uno studente di scegliere chi essere. Il cuore del film è l’intervista televisiva: terreno minato dove il potere impone il ritmo e il giornalismo rischia di fare da megafono. Robert Redford non assolve né condanna: chiede conto.

Quanto spazio c’è per la critica quando l’accesso all’intervista è concesso solo a chi non fa domande scomode? E quanto pesa la coscienza personale in un sistema che monetizza l’esclusiva? È un film parlato, sì, ma parla a noi: siamo spettatori passivi o cittadini consapevoli?

La regola del silenzio: il nuovo reporter e la responsabilità

Nell’ultimo film del Redford regista il giornalismo ha il volto ambizioso e un po’ spregiudicato di un cronista giovane (Shia LaBeouf), deciso a “bucare” la notizia a ogni costo. Sulle tracce di un ex attivista (Redford), scopre che dietro allo scoop c’è sempre una scelta etica.

Il film lavora per contrasto: l’idealismo degli anni Settanta (di cui Redford è stato il megafono), la velocità di oggi, la tentazione di pubblicare e poi verificare. Non è un atto d’accusa unilaterale poiché il reporter cambia, impara a pesare le conseguenze, in una parola, cresce. Il messaggio che vuole trasmettere è semplice ma non banale: la libertà di stampa vale quando è accompagnata da responsabilità, altrimenti è solo potere senza cura.

Truth: la caduta e il prezzo della verità

Dopo l’epica del Watergate, ecco l’altra faccia della luna. Redford è Dan Rather, volto storico della CBS, travolto con la sua squadra da una vicenda in cui l’errore di verifica diventa detonatore di una crisi sistemica. Truth è la cronaca di un inciampo che costa carissimo in termini di carriere, reputazioni, fiducia del pubblico.

Il film mette a nudo la pressione di editori e azionisti, la fame di esclusiva, la velocità che rosicchia il tempo del controllo. Se nel ’76 la stampa faceva cadere un presidente, qui è l’informazione a finire sotto processo. Non c’è catarsi: resta la domanda su come rialzarsi e ricostruire credibilità quando la verità, anche quando c’è, arriva troppo tardi.

Una parentesi necessaria: I tre giorni del Condor

I tre giorni del Condor, pur non essendo un film sui media, sfiora un nervo scoperto: un analista della CIA consegna prove a un giornale e si sente ribattere, in sostanza, “e se poi non lo pubblicano?”. È il dubbio che serpeggia in tutta la filmografia civile di Robert Redford: la verità non basta se il canale che la porta al pubblico non è indipendente, coraggioso, responsabile. E l’eco arriva fino a oggi, forte più che mai.

Mettere in fila questi titoli è come guardare l’evoluzione (o l’involuzione) del rapporto tra informazione e potere. Redford non è un teorico, è un narratore che fa una cosa semplice e radicale come mettere il pubblico davanti alle conseguenze. Quando il quarto potere funziona, illumina e corregge; quando baratta il rigore con lo share o la comodità, diventa parte del problema.

La sua filmografia parla da sé e non ci chiede applausi ma scelte: da professionisti dei media, da politici, da spettatori. Oggi che l’algoritmo è il vero padrone, la lezione vale doppio e il rischio di confondere il rumore con la notizia è quotidiano. Cosa fare, dunque? Beh, se il quarto potere, nei film di Redford, è sempre protagonista, siamo noi, ogni giorno, a decidere se può esserlo anche nel mondo reale.