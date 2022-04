Rita Rusic a Belve: “Adriana Volpe? E’ ovvia, non mi piace. Mi ha sempre annoiato” (video)

Ospite di ‘Belve’, il programma di interviste di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, Rita Rusic si è tolta qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di Adriana Volpe. L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori ha condiviso con l’ex volto de ‘I Fatti vostri’ l’esperienza all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip’. Non nascondendo mai la sua antipatia tanto da definirla ‘un’opinionista senza opinione’.

A distanza di tempo, però, la produttrice non sembra aver cambiato idea sull’ex compagna d’avventura:

E’ proprio ovvia, non mi piace. Mi ha sempre annoiato anche nella casa. Mi piacciono le persone intelligenti, frizzanti. Mi incuriosiscono le persone da cui ho sempre qualcosa da imparare. Da lei ho imparato quell’attrezzo in cucina che frulla le verdure. Non ho mai cucinato nella mia vita.