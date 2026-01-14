Rissa sfiorata a Uomini e Donne: cosa è successo tra Alessio e Edoardo

Ancora colpi di scena nello studio di Uomini e Donne. L’esperta di gossip Gemma Palagi ha fatto sapere che, durante la registrazione del 12 gennaio, c’è stata una lite molto accesa tra Edoardo e Alessio Pili Stella. I due sarebbero arrivati anche faccia a faccia e sono anche volate offese. Nel conflitto è intervenuta Barbara De Santi, andata contro l’imprenditore da lei frequentato all’inizio della stagione.

Lite accesa nello studio di Uomini e Donne

Il 12 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e le anticipazioni hanno fatto sapere che due componenti del trono Over si sono quasi messi le mani addosso. Alessio sarebbe infatti intervenuto quando, al centro dello studio, c’era Edoardo che stava parlando della sua frequentazione con una dama e dei no che ha ricevuto da Lucia. A quel punto, tra i due è scoppiata una forte lite, tanto che Alessio ha definito Edoardo “falso” ed è iniziato un durissimo faccia a faccia. Agli studi Elios si è quindi sfiorata la rissa e non sono mancati gli insulti.

“Allontanati che hai un alito schifoso“, ha detto Edoardo mentre Alessio si trovava a pochi centimetri da lui. Dopodiché è intervenuta Barbara e si è schierata dalla parte di Alessio, andando così contro l’uomo con cui è uscita per un periodo prima delle vacanze di Natale. Durante la stessa registrazione, si è parlato anche di Gemma e della sua reazione dopo l’intervista di Mario a Verissimo. La dama si è infatti lamentata di quello che ha detto l’uomo nel salotto di Silvia Toffanin, e per questo i due hanno ancora una volta discusso.

Le anticipazioni sul Trono Classico

Durante la stessa puntata, è stato dato inoltre spazio al trono di Ciro e alla sua confessione sul legame con Martina nel periodo in cui i due si frequentavano nello studio di Uomini e Donne. Il tronista ha infatti menzionato delle telefonate e degli incontri fatti di nascosto alla redazione, e ha in seguito detto che vorrebbe abbandonare il programma perché, dopo quello che ha rivelato, non si sente più a suo agio. Cristiana ha invece fatto la sua tanto attesa scelta e ha concluso il suo percorso nel dating show insieme ad Ernesto. I due si sono infatti scambiati baci e parole dolci dopo un romantico ballo al centro sotto una cascata di petali rossi.