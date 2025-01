È morto questa mattina, mercoledì 8 gennaio, Rino Tommasi, tra le penne e le voci più autorevoli dello sport italiano, sia sulla carta stampata che in tv. Il giornalista sportivo aveva 90 anni e la notizia della sua scomparsa è rimbalzata rapidamente su agenzie e sui vari social, con i tanti messaggi di cordoglio di chi lo ha amato da lettore/telespettatore e di chi ha avuto il piacere e l’onore di lavorare con lui.

Il suo modo di raccontare lo sport, in special modo la boxe e il tennis, ha segnato un’epoca: vero maestro della parole, si è sempre distinto per il suo modo del tutto unico di far vivere le emozioni del ring o del campo di gioco a chi lo leggeva dai principali quotidiani sportivi – da La Gazzetta dello Sport a Tuttosport – a chi lo seguiva in tv.

Fininvest lo scelse negli anni ’80 per dirigere i servizi sportivi di Canale 5 praticamente ai suoi esordi. Fu pioniere anche sul fronte delle pay-tv, diventando una delle punte di diamante del parterre sportivo della piattaforma satellitare Telepiù, con memorabili telecronache in coppia con Gianni Clerici in occasione dei principali tornei di tennis.

(in aggiornamento)