Fabio De Luigi torna in tv con una commedia romantica tutta da ridere: Ridatemi mia moglie è il nuovo titolo che Sky e Now proporranno quest’autunno ai propri abbonati, con la promessa di divertirli con una storia in cui l’attore comico si ritroverà a dover vivere un’esperienza che non si augurerebbe a nessuno. Siete in cerca di una storia divertente, che vi strappi una risata in vista della ripartenza dopo le vacanze? Allora proseguite nella lettura!

Quando va in onda Ridatemi mia moglie? A fine luglio, quindi in piena estate, Sky ha annunciato che la miniserie avrebbe di fatto dato il via alla propria stagione autunnale: la data di uscita è infatti prevista per il 13 e 20 settembre 2021, due lunedì, ovviamente in prima serata. Il canale scelto è Sky Serie, uno dei quattro appena nati all’interno dell’offerta della pay tv e visibile all’interno del bouquet di canali basic proposti agli abbonati.

E’ possibile vedere Ridatemi mia moglie in streaming? Assolutamente sì: in contemporanea alla messa in onda televisiva, infatti, gli abbonati Sky potranno seguire le vicissitudini del protagonista della miniserie su Sky Go. Non siete abbonati Sky? In quel caso, potrete affidarvi a Now, che proporrà gli episodi in diretta streaming, anche sull’app per smart tv, tablet e smartphone. In entrambi i casi, la miniserie sarà poi caricata nel proprio catalogo e quindi si potrà vedere anche dopo la messa in onda televisiva. A questo link di Now è possibile vedere uno speciale sulla miniserie.

La serie è remake dell’inglese I Want My Wife Back, sei episodi trasmessi dalla Bbc One nel 2016 e con protagonisti Ben Miller e Caroline Catz. Nella versione italiana il protagonista è Giovanni (Fabio De Luigi), 40enne convinto che la sua vita sia perfetta: ha un buon lavoro ed una moglie, Chiara (Anita Caprioli) che adora.

Ma Chiara non è della stessa idea: la donna è in crisi ed un giorno decide di fare armi e bagagli ed uscire dal nido coniugale per schiarirsi le idee. Per Giovanni è un trauma, soprattutto considerato che il giorno in cui Chiara se ne va lui le aveva organizzato una festa a sorpresa per i suoi quarant’anni e per chiederle di sposarlo di nuovo.

Su consiglio del suocero Renato (Diego Abatantuono), Giovanni decide di mettersi alla prova e fare di tutto per riconquistare Chiara e salvare il suo matrimonio. Il tutto, ovviamente, in mezzo a tante risate e situazioni esilaranti.

Il cast di Ridatemi mia moglie è guidato, come detto, da Fabio De Luigi, che torna a lavorare per una produzione televisiva dopo essersi dedicato per numerosi anni al cinema. Ma non è l’unico volto noto che i telespettatori incontreranno nel corso della miniserie.

Fabio De Luigi è Giovanni: quarantenne innamorato di Chiara (Anita Caprioli), con cui è convinto di vivere un matrimonio perfetto. Convinzione che però durerà ancora poco;

Anita Caprioli è Chiara: moglie di Giovanni che, sulla soglia dei quarant’anni, va in crisi e mette in dubbio la propria relazione con il protagonista, tanto da decidere di lasciare casa per prendersi del tempo per riflettere;

Diego Abatantuono è Renato: padre di Chiara e suocero di Giovanni, da cui è ossessionato. La notizia della possibile separazione tra i due per lui è un duro colpo, tanto da essere uno dei primi a dire al protagonista di reagire per riconquistare sua moglie.

Carla Signoris è Rosanna: madre di Chiara e suocera di Giovanni, donna dolce, spiritosa ed a tratti cinica, che affronta la decisione di Chiara con più concretezza rispetto al marito ed al genero;

Alessandro Betti è Antonio: capo di Giovanni nonché suo amico, che sfrutta spesso il protagonista per nascondere le sue numerose scappatelle;

Diana Del Bufalo è Lucia: sorella minore di Chiara, pasticciera simpatica ma insicura.

La miniserie è stata scritta da Giovanni Bognetti e da Alessandro Genovesi, quest’ultimo anche alla regia. Si rinnova così il sodalizio tra Genovesi e De Luigi: i due, al cinema, hanno già lavorato insieme in numerosi film, ovvero “La peggiore settimana della mia vita” (anch’esso tratto da una serie inglese), “Il peggior Natale della mia vita”, “Soap Opera”, “10 giorni senza mamma” e “10 giorni con Babbo Natale”. A produrre, invece, sono Sky e Colorado Film.

In tutto, le puntate della miniserie sono due, in onda come detto il 13 e 20 settembre 2021. La versione originale, invece, è composta da sei episodi di 30 minuti ciascuno.

Ecco il trailer di Ridatemi mia moglie.