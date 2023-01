Rick And Morty, licenziato il co-creatore Justin Roiland: cosa cambierà per il cartoon di Adult Swim?

La notizia che i fan di Rick And Morty temevano, dopo giorni di indiscrezioni, è arrivata: Adult Swim ha deciso di chiudere ogni rapporto con Justin Roiland, co-creatore di Rick And Morty e di Solar Opposites, dopo che l’uomo è stato denunciato per violenza domestica e abusi da parte di una donna con cui aveva avuto una relazione in passato.

La denuncia contro Justin Roiland era stata presentata nel maggio 2020 in California, relativa ad eventi che sarebbero avvenuti nel gennaio 2020, pochi mesi prima, quando una donna che in quel periodo aveva una relazione con Roiland sarebbe stata picchiata, minacciata e tenuta sequestrata per qualche ora. La vicenda è andata avanti e la prossima udienza preliminare del processo è stata fissata per il 27 aprile 2023.

Stando alle leggi della California, dove la causa contro il 42enne americano è stata presentata, Roiland rischia fino a 7 anni di carcere se verrà giudicato colpevole.

La decisione di Adult Swim: Rick And Morty continuerà

Adult Swim, dopo gli ultimi sviluppi, ha annunciato di aver interrotto ogni tipo di rapporto con Justin Roiland, precisando allo stesso tempo che questo non significherà la fine di Rick And Morty.

Certo, i fan del cartone animato per adulti sanno bene che Roiland non è soltanto il co-creatore di Rick And Morty insieme a Dan Harmon, ma è anche la voce dei due protagonisti fin dal primo episodio. L’emittente ha già fatto sapere che i casting dei nuovi doppiatori di Rick e di Morty partiranno quando prima e il pubblico sarà avvisato non appena le nuove voci saranno state trovate.

Un intoppo non da poco conto per Adult Swim, anche considerando quanto siano ormai iconiche le voci dei due protagonisti del cartoon, ma la produzione dei nuovi episodi proseguirà il più velocemente possibile. Dopo il maxi rinnovo della serie nel 2018, Rick e Morty dovrebbe proseguire fino alla decima stagione, con altri 40 episodi oltre quelli già trasmessi.