Retroscena TvBlog: È Sempre Cartabianca, Enzo Iacchetti di nuovo in studio. Tutti gli ospiti di Berlinguer

Torna domani sera, martedì 16 settembre, in prima serata su Rete 4, una nuova puntata di È Sempre Cartabianca, il talk show di Bianca Berlinguer diventato ormai un vero punto di riferimento per la tv italiana. Lo studio diventa fonde di dibattito sulle tensioni politiche e sociali, e su tematiche che stanno scuotendo l’opinione pubblica e l’attualità italiana e internazionale.

Enzo Iacchetti torna a È Sempre Cartabianca

Dopo lo scontro acceso andato in onda nello studio di Bianca Berlinguer, Enzo Iacchetto è tornato a parlare di quanto accaduto durante un’intervista rilasciata per Fanpage. “Sto perdendo parecchio lavoro, ho parlato ieri con Morgan che mi ha detto la stessa cosa“, si è sbilanciato il comico. E ancora: “Ho rotto il palco, ho sfondato la quarta parete del televisore. Il mio è stato un atto di supplenza morale perché chi dovrebbe parlare tace“. Allo stesso tempo spiega di aver ricevuto manifestazioni di affetto che non si sarebbe mai aspettato, così come non era attesa da lui la cattiveria dell’opposizione politica.

Il protagonista di Striscia la Notizia tornerà nello studio di È Sempre Cartabianca in qualità di ospite, durante la puntata che andrà in onda domani sera 23 settembre in prima serata su Rete 4.

Gli altri ospiti di Bianca Berlinguer

Ancora non si sa la conferma di tutti i volti che saranno ospitati nel programma di approfondimento politico Mediaset, ma l’ufficio stampa Mediaset ha reso noto che andrà in onda un collegamento con Antonio Tajani, che parlerà da New York di tematiche non ancora chiarite.