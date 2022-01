Da oggi, sabato 15 gennaio 2022, Renzo Arbore è Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana. A conferire l’onorificenza è stato, ovviamente, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in uno dei suoi ultimi appuntamenti ufficiali, visto che a breve dovrà lasciare il Quirinale perché ormai al termine del suo settennato. Come previsto dallo Statuto, tale onorificenza viene conferita solo il 2 giugno o il 27 dicembre, a meno che non sia una iniziativa presa direttamente dal Presidente, motu proprio quindi, e pertanto consegnata in qualsiasi data. Ha dunque un valore particolarmente simbolico questa assegnazione ‘fuori canone’ per riconoscere il ruolo e il peso di Renzo Arbore che viene così “ricompensato delle benemerenze acquistate verso la Nazione nel campo delle arti“, come si legge nello Statuto dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.

Il Presidente Mattarella ha dunque voluto distinguere ulteriormente le benemerenze di Arbore, che già 30 anni fa era stato insignito del titolo di Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana assegnato il 27 dicembre 1992 su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri di allora, che al dicembre del 1992 vedeva Presidente Giuliano Amato, ma che fino a giugno aveva visto Premier Giulio Andreotti. Visto che non si può assegnare un titolo più alto del cavalierato in prima battuta, già 30 anni l’assegnazione del titolo di Grande Ufficiale fu un segno tangibile della volontà di voler evidenziare il valore di Arbore.

Questa volta è stato proprio il Presidente della Repubblica a voler riconoscere i meriti di Arbore e a conferire, quindi, la massima onorificenza possibile (fatta esclusione del Gran Cordone, solitamente riconosciuto a esponenti di altissimo profilo, il più delle volte capi di Stato esteri.

Il Presidente #Mattarella ha nominato #RenzoArbore Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana pic.twitter.com/LVCb4nLZBu — Quirinale (@Quirinale) January 15, 2022

La notizia è stata diffusa direttamente dai canali social del Quirinale con uno scatto che ritrae il Presidente Mattarella e al suo fianco Renzo Arbore che mostra all’obiettivo il fiocco di nastro e la placca del Cavaliere di Gran Croce. Un omaggio e un riconoscimento più che meritato per un uomo che ha fatto dello show su ogni piattaforma possibile una forma d’arte popolare e sublime, tra ironia e goliardia, raffinatezza e intelligenza. Un patrimonio da conservare e tramandare a generazioni che non sanno quasi più cosa voglia dire la nobile arte del ‘cazzeggio’ sagace e narratore della società.

80 anni per Mattarella, 84 per Arbore: resta la nostra meglio gioventù. Auguri al neo Cavaliere di Gran Croce e ad maiora semper.