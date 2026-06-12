Renzo Arbore a “Chiamami Radio 2”: dal mito di Battisti alla TV senza tempo, fino al record dell’Orchestra Italiana

C’è una logica geometrica nella carriera di Renzo Arbore, un filo conduttore che lega l’anarchia e la maestria degli anni Sessanta alla sorprendente modernità delle sue repliche che ancora oggi affollano i palinsesti tematici. Ospite di Chiamami Radio 2, il programma condotto da Federica Elmi e Agostino Penna, il maestro della rivoluzione radiotelevisiva italiana ha riavvolto il nastro dei suoi successi, rispondendo alle domande dei conduttori con una lucidità che fotografa non solo il passato, ma anche i limiti della televisione contemporanea.

Dalla nascita dell’improvvisazione all’uso chirurgico del tempo, l’intervista si struttura come un vero e proprio saggio su cosa significhi fare intrattenimento duraturo.

La radio “a braccio” e lo scouting di Lucio Battisti e Fausto Leali

Il punto di partenza è una questione di metodo. Interpellato da Federica Elmi sulla genesi dei suoi tormentoni e successi, Arbore ha chiarito subito che le sue intuizioni storiche sono nate dal rifiuto della scrittura ingessata che caratterizzava la metà degli anni Sessanta. «Siamo andati proprio a braccio. Abbiamo incrociato una radio che stava per diventare la sorella vecchia della televisione, era ancora tutta scritta», ha ricordato. L’obiettivo condiviso con Gianni Boncompagni era semplice: eliminare il tono formale degli annunciatori per parlare con la propria voce naturale.

Da questa autonomia nacque un potere di scouting senza precedenti. Arbore ha ricordato il legame strettissimo con un esordiente Lucio Battisti, nato nel programma Speciale per Voi: «A Battisti sceglievamo noi stessi le canzoni che dovevano registrare, o le sceglievo anch’io». Un fiuto clinico replicato con Fausto Leali, lanciato quotidianamente su Per voi giovani fino a spingere i vertici della casa discografica a pubblicare il 45 giri, che superò il milione e mezzo di copie. Speciale per voi (1969-1970), è indicato come il primo talk show nella storia della televisione italiana, fondato sul dibattito libero e senza filtri tra i giovani e gli artisti.

L’atto d’accusa ai talent show e la logica dei “volti sicuri”

Il confronto con il presente diventa inevitabile quando si parla di scouting moderno. Oggi la figura del talent scout puro è stata sostituita dai talent show, ma secondo Arbore questo meccanismo ha finito per impoverire la varietà dello spettacolo. La sua analisi ne individua un limite strutturale ben preciso: «Vedo che i talent sono riservati questo sempre e solo a cantanti, anche se ci sono cantanti adulti, cantanti bambini, eccetera eccetera. Certo trovare invece degli umoristi è molto difficile».

Il rinnovamento comico e satirico oggi si muove quasi esclusivamente su internet, poiché i palinsesti della TV generalista tendono a escluderlo, a suo dire. La causa, secondo l’artista, risiede in una logica conservatrice delle emittenti: «Alla televisione non lo percepiamo perché c’è spazio, sì, ma alla fine si approfitta sempre di volti noti». Una tendenza al riciclo continuo dei medesimi personaggi che, nella sua lettura, viene interrotta solo in contesti editoriali alternativi e meno ingessati, citando esplicitamente le reti del gruppo Discovery e il NOVE come luoghi in cui si è ricominciato a fare vera sperimentazione.

Il segreto della TV senza tempo e il record dell’Orchestra Italiana

L’ultima parte dell’intervista svela forse il retroscena più importante: come fa la TV di Arbore a rimanere attuale a distanza di decenni? Molte delle sue trasmissioni vanno ancora in onda su Rai 5 o Rai Storia senza mostrare i segni del tempo. Il segreto risiede in una precisa sottrazione editoriale: «Nei programmi di allora ho levato l’attualità. Tant’è vero che ancora oggi le mie cose vanno in onda e non dimostrano di essere vecchie, sono ancora oggi godibilissime». Evitando la cronaca stretta e la politica del giorno, quei format sono diventati atemporali, “programmi DOC“, per mutuare il titolo di un altro suo celebre successo.

Infine, Arbore ha voluto riequilibrare la narrazione sulla sua vita artistica, ricordando un capitolo immenso: i trent’anni condivisi con l’Orchestra Italiana. Un’avventura monumentale fatta di numeri record: «Ho fatto una tournée interminabile: 641 concerti dal 1991 al 2021». Un cerchio che si chiude, confermando la straordinaria e poliedrica complessità di una carriera unica nel panorama dello spettacolo italiano.