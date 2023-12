Renga e Nek in gara a Sanremo 2024. Una coppia artistica nata già da qualche tempo e che ha regalato al pubblico alcuni interessanti singoli e che ora, dunque, tenta il grande passo al Festival della Canzone Italiana. Per entrambi, però, non è un debutto all’Ariston.

Renga e Nek a Sanremo 2024: le partecipazioni tv

Francesco Renga e Filippo Neviani, in arte Nek, hanno alle spalle una lunga carriera musicale, costella di singolo di successo e varie partecipazioni al Festival. Questo ha fatto di entrambi due personaggi molto apprezzati anche dal pubblico televisivo.

Renga (i cui esordi furono all’interno della band dei Timoria), in tv, è comparso spesso solo per ospitate musicali o come argomento di gossip ai tempi della sua relazione con Ambra Angiolini, ma non ha disdegnato la partecipazione come giudice ad Amici di Maria De Filippi nel 2015 e ad All Together Now nello stesso ruolo nel 2020.

Nek ha invece tentato anche la strada del conduttore tv: oltre a condurre in via eccezionale Da noi a ruota libera in sostituzione di Francesca Fialdini durante la pandemia, dal 2022 è infatti alla guida di Dalla strada al Palco, talent show ideato da Carlo Conti e in onda su Raidue, dimostrando di sapere tenere il ritmo televisivo e di avere anche delle buone doti da conduttore.

Renga e Nek: i precedenti a Sanremo

Molto più ricche le partecipazioni al Festival di Sanremo. Francesco Renga debuttò nel 1991, con i Timoria ed il brano “L’uomo che ride”, vincitore del Premio della Critica. Dieci anni dopo, la seconda partecipazione, questa volta da solista, con il brano “Raccontami”.

La svolta nel 2005: con il brano “Angelo”, Renga vince il Festival e s’impone nel panorama musicale italiano. Nel 2009 ci riprova con “Uomo senza età”, nel 2012 con “La tua bellezza”, che si classifica ottava ma ottiene un notevole consenso di pubblico. L’ultima partecipazione da solista nel 2021 con “Quando trovo te”, classificatasi ventiduesima.

Nek, la cui popolarità giunge dal Festival di Sanremo 1997 con “Laura non c’è”, diventato uno dei suoi brani più celebri, ha partecipato al Festival da concorrente in tre occasioni. Oltre a quella sopra citata, anche nel 2005 con “Fatti avanti amore” (giunta seconda; nello stesso anno presentò una cover di “Se telefonando” che ottenne grande successo) e nel 2019 con “Mi farò trovare pronto”, classificatasi diciannovesima.