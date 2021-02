Renée Zellweger è pronta per sbarcare nella tv in chiaro americana. L’attrice vincitrice di due premi Oscar (per Ritorno a Cold Mountain e per Judy) sarà protagonista della miniserie in sei episodi The Thing About Pam, ordinata da NBC direttamente senza passare per lo sviluppo di un pilot, come è giusto che sia per una miniserie/limited series.

The Thing About Pam racconta un caso di cronaca realmente accaduto, l’omicidio di Betsy Faria del 2011 raccontato anche dal programma informativo della rete deatline (un po’ come se in Italia si facesse una fiction ispirata a un fatto raccontato da Chi l’ha visto?). Zellweger produrrà con la sua Big Picture Co insieme a Blumhouse Television e NBC News.

Per Blumhouse è un ritorno alla tv broadcast dopo l’esperienza fallimentare di The River, e il primo progetto realizzato dopo l’annuncio dell’accordo con NBC News Studios. La miniserie è uno dei progetti più importanti che approdano nella tv broadcaster negli ultimi anni, un tentativo di tornare al centro di una scena spesso rubata da streaming e cable. Per Zellweger è un nuovo tentativo nella serialità dopo il pessimo risultato di What/If di Netflix, in cui il suo talento era totalmente scomparso.

Scritta da Jessica Borsiczky The Thing About Pam racconta l’omicidio di Betsy Faria per cui venne accusato e condannato il marito Russ. Una sentenza poi ribaltata quando emerse il ruolo di Pam Hupp (interpretata da Zellweger), collega di Betsy, che avrebbe architettato un piano per far condannare Russ dopo essersi fatta intestare l’assicurazione sulla vita da Betsy prima della sua morte. Come sottolinea Susan Rovner, da poco nominata a capo dell’intrattenimento NBC e al suo primo ordine importante, la vicenda “è piena di risvolti e colpi di scena da sembrare più strana della finzione e porterà una nuova prospettiva su una storia che ha già conquistato milioni di persone”.

Adesso non resta che farci conquistare da questa storia anche dall’altra sponda dell’Oceano dove sicuramente la miniserie non tarderà ad arrivare spinta dalla fama della protagonista.