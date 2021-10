Debutta oggi pomeriggio su Rai 3 alle 16:30 un nuovo programma, Rebus, che si pone come spazio in cui analizzare e approfondire i temi più caldi del dibattito pubblico. A farlo saranno Giorgio Zanchini, già conduttore di Quante storie, sempre sulla rete diretta da Franco Di Mare, nonché conduttore radiofonico su Rai Radio 1, e Corrado Augias, che era stato al timone di Quante storie prima dell’arrivo di Zanchini e che attualmente su Rai 3 è impegnato con Città segrete.

Rebus sarà un approfondimento culturale che avrà lo scopo di approfondire ogni settimana alcuni diversi aspetti della società, dall’economia alla cultura, fino agli esteri e alla cronaca. “Una bussola per orientarsi nel confuso tempo presente” veniva definito in sede di presentazione dei palinsesti quest’estate.

Rebus, prima puntata 10 ottobre 2021

Al debutto si parlerà di eutanasia, in relazione al referendum promosso in queste settimane, le cui firme sono state depositate lo scorso venerdì mattina in Cassazione: in studio Augias e Zanchini si confronteranno con Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della pontificia accademia per la vita.

Nella seconda parte di trasmissione invece si uscirà dai nostri confini per parlare di satira. Previsti quindi diversi collegamenti e servizi dalle varie sedi di corrispondenza Rai, a partire da quella di Parigi, dove la giornalista Iman Sabbah è andata ad incontrare i vignettisti superstiti di Charlie Hebdo che le hanno parlato della richiesta avanzata al Presidente della Repubblica Emmanuel Macron di dare vita a un Museo per la vignette.

Per approfondire il tema sarà ospite della prima puntata di Rebus Serena Dandini, volto conosciuto della rete, che negli anni ha realizzato sia come conduttrice sia come autrice diversi programmi satirici. Con lei si tenterà quindi di fare un confronto su comicità e censura nei due diversi Paesi.

TvBlog seguirà il kick-off di Rebus e al termine del primo appuntamento recensirà il programma.