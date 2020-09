Reazione a Catena, i Tre alla Seconda si raccontano: “Ecco il segreto del nostro successo”

“Siamo andati oltre ogni nostro pronostico. Era dalla dodicesima puntata che preparavamo il discorso di addio”, e invece, di puntate, ne hanno collezionate ventisei. Record di permanenza in un’unica edizione di Reazione a catena, I Tre alla Seconda sono stati i campioni più longevi in una sola estate della storia nel quiz, strappando il titolo ai Tre di Denari. Sarà che il “tre” porta fortuna, ma quando una squadra in gara lo sceglie nel nome, il suo destino sembra già scritto. Francesco, Tommaso e Marco, i fratelli Bartoloni di Firenze, hanno tenuto compagnia al pubblico di Rai 1 nel mese di settembre, dimostrando grande preparazione, sintonia ed intraprendenza.

“Ci eravamo ripromessi di vedere Napoli, ma siamo rimasti fino all’ultimo giorno di registrazione e l’indomani avremmo avuto impegni. Tre settimane in città, senza mai visitarla”, hanno raccontato i tre fratelli a Tvblog, a cui hanno svelato il segreto delle loro vittorie e qualche dettaglio inedito sul programma e sulle loro vite personali.

Vi conosciamo come campioni, ma nella vita di tutti i giorni chi siete?

Francesco, il caposquadra: sono il fratello minore. Sono nato nel 1993, ho frequentato il liceo classico e poi ho studiato design industriale. Ho lavorato per due anni e mezzo come grafico in uno studio, ma la mia più grande passione è la televisione, un hobby che vorrei trasformare in lavoro. Il mondo della tv mi ha sempre affascinato da entrambi i lati della telecamera, anche se mi piacerebbe continuare a lavorare da dietro. Sono l’unico single del gruppo.

Tommaso, fratello di mezzo. Io sono nato nel 1990 e, dopo il diploma classico, ho tentato la strada di Giurisprduenza. Ho interrotto per coltivatare la mia passione più grande, quella della cucina. Mi sono iscritto a una scuola di cucina, ho lavorato per circa due anni in ristoranti per poi tornare alla scuola dove ha studiato, lavorando come insegnante per amatori, professionisti e turisti. Sono fidanzato con Agata e sono amante delle parole crociate e dell’enigmistica, hobby che aiutato me e il gruppo nel gioco. Finito il mio schema, si definivano insieme le parole che avevo trovato.

Marco, il fratello maggiore, classe 1986. Dopo gli studi classici, mi sono dato alla scienza, laureandomi in clinica farmaceutica. Poi il dottorato a Berna, dove ha vissuto per quattro anni. Rientrato in Italia, vivo a Firenze con il mio fidanzato Giovanni, conosciuto a liceo, e dal 2015 lavoro nel gruppo di marketing di un’azienda di diagnostica, che si occupa degli strumenti per l’ospedale. Nel tempo libero nuoto ed amo la natura.