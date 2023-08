Anche questo è un po’ il segno che l’estate sta lentamente ma inesorabilmente finendo: i Dai e Dai, campioni dei record dell’edizione 2023 di Reazione a Catena, sono stati eliminati. È successo nella puntata di questa sera, lunedì 28 agosto 2023, quando il trio composto da Marco Voir, Simone Costagliola e Simone Mariottino (detto Mario) è stato battuto nel gioco dell’Intesa Vincente dagli avversari, i Tarallini, non riuscendo a raggiungere le 15 parole necessarie almeno per il pareggio.

In carica da 27 puntate, i Dai e Dai hanno deciso di chiamarsi così per l’insistenza con cui hanno cercato di partecipare a Reazione a Catena, dimostrandosi grandi fan del programma fin dalla prima edizione. Nel 2020 vi hanno partecipato con il nome “Gli scogli piatti”, perdendo subito. Tre anni dopo, da regolamento, ci hanno riprovato.

Reazione a catena Reazione a catena, censurata per motivi 'etici' un'intera frase all'Intesa Vincente (Video) Chissà se hanno mai pensato che, di questo programma, avrebbero scritto anche loro un’importante pagina. Però così è stato: Marco, Simone e Mario sono entrati di diritto tra i super campioni del quiz oggi condotto da Marco Liorni, diventando tra le squadre più amate del pubblico.

Importante anche il montepremi che il trio si porta a casa da questa partecipazione: 81.411 euro, vinti indovinando le varie Ultime Parole del gioco finale. Più che le loro vittorie, però, i Dai e Dai restano legati alla storia di Reazione a Catena per le associazioni di parole improbabili di Simone (a cui Liorni ha spesso assegnato la medaglia d’oro per la fantasia), ma anche per l’insolita Intesa Vincente di Ferragosto, quando Simone e Marco, per far indovinare a Mario la parola “borsetta”, si lasciarono andare ad una definizione che -cosa mai accaduta prima- fu totalmente censurata perché ritenuta non adatta al programma.

I Dai e Dai sono livornesi: Marco Voir, 32 anni, lavora in un’agenzia di scommesse; Simone Costagliola, 31 anni, sviluppa siti web, applicazioni e strategie di comunicazione e vive a Milano, mentre Simone Mariottini, 29 anni, lavora a Dublino in una multinazionale dell’e-commerce.

Il pubblico saluta i campioni più longevi finora di questa edizione di Reazione a Catena, che però ha ancora tempo per trovare degli altri super campioni: il quiz di Raiuno, infatti, per la prima volta prosegue anche in autunno, chiudendo il 31 dicembre. A settembre, poi, sono previsti anche due speciali in prima serata. E siamo certi che lo spazio per un Torneo dei campioni ci sarà: i Dai e Dai hanno già prenotato il biglietto per tornare negli studi di Napoli.