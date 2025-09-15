Reazione a Catena, chi sono i Doppia Coppia e quanto hanno vinto: cosa è successo

Stanno conquistando tutti, i “Doppia Coppia”, il trio di campioni provenienti da Reggio Emilia, che sono alla terza vittoria consecutiva nell’ambito di Reazione a Catena, lo show condotto da Pino Insegno, in onda nel preserale di Rai 1. La puntata di domenica 14 settembre ha confermato la solidità del gruppo, composto da Luca, Serena e Samuele, che si è imposto conquistando un montepremi di 25.500 euro. Cosa sappiamo di loro?

La serata di gioco ha visto l’ingresso di un nuovo team, i “Dopocena”, un gruppo di giovani amici provenienti dalla provincia di Cosenza. La partita è stata equilibrata per gran parte del tempo, ma è stato nel penultimo gioco dell’Intesa Vincente che i “Doppia Coppia” hanno messo il turbo. Con un’impressionante performance, hanno azzeccato ben 14 risposte, battendo il loro record personale, che fino a quel momento era di 13. Il risultato ha permesso loro di guadagnare una posizione di vantaggio, poiché i rivali hanno totalizzato solo 7 risposte corrette.

Questa vittoria parziale ha portato i campioni alla fase finale del gioco con un montepremi iniziale di 102.000 euro, ma, come spesso accade nel programma, i rischi e le scelte durante l’Ultima Catena possono ridurre considerevolmente l’importo in palio. In questo caso, un errore di Samuele ha portato a un dimezzamento del montepremi, riducendolo a 51.000 euro. L’errore è avvenuto durante il collegamento tra i termini “Biscotti” e “Calcio” (il termine vincente doveva essere “Latte”).

Quanto hanno vinto fin qui i Doppia Coppia?

Nonostante l’incertezza, i campioni non si sono lasciati abbattere e hanno proseguito con la loro strategia. Alla fase finale, i “Doppia Coppia” avevano il termine “Calcio” da collegare a una parola che iniziava con “CH” e finiva con “E”. Dopo qualche momento di riflessione, hanno deciso di acquistare la terza parola disponibile, “Coppa”, con l’intenzione di risolvere il collegamento. Questo ha comportato un altro dimezzamento del montepremi, riducendo la cifra in palio a 25.500 euro.

Fu proprio quando hanno visto la terza parola che Samuele ha avuto l’illuminazione: la soluzione giusta era “Champagne”. Con un’analisi rapida, ha convinto gli altri due membri del team che quella fosse la risposta corretta, e così è stato: la soluzione è risultata vincente, permettendo ai “Doppia Coppia” di incassare 25.500 euro.

Questa è stata la terza vittoria consecutiva per il team emiliano, che, nel complesso, ha accumulato un montepremi totale di 56.141 euro. Al momento, il trio si colloca come la quarta squadra più vincente della stagione, dopo i “Tiri Liberi” (160.533 euro), gli “Smamma” (85.391 euro) e i “Giovediamoci” (69.765 euro).

Ovviamente, come sempre accade, non sono mancate le reazioni del popolo del web e dei social. Alcuni hanno considerato le prove cui sono stati sottoposti, troppo facili. Altri, invece, si sono complimentati. Fatto sta che oggi per i Doppia Coppia inizia una nuova settimana nell’ambito di Reazione a Catena. Staremo a vedere come riusciranno a destreggiarsi.