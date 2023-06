Il Festivalbar dei game show (definizione un po’ da boomer ma perfettamente calzante) ossia Reazione a Catena è tornato in onda oggi, lunedì 19 giugno 2023, con la sua diciassettesima edizione in onda nel preserale di Rai 1, un’edizione che ha il sapore della definitiva consacrazione (non che ne avesse il bisogno, a dire il vero) perché, quest’anno, per la prima volta, il quiz un tempo esclusivamente estivo ci accompagnerà addirittura nel pieno delle festività natalizie.

Festivalbar, perché, ovviamente, ci sono degli appuntamenti televisivi che suggellano l’inizio della stagione più agognata, l’estate, da Techetechete’ a Temptation Island, passando anche per Paperissima Sprint, volendo essere magnanimi… Senza dimenticarci delle innumerevoli kermesse musicali che, negli ultimi lustri, hanno sostituito, appunto, proprio il precitato Festivalbar.

Reazione a Catena, più di tutti, è l’estate televisiva che inizia, un game show che, con questa prima puntata andata in onda oggi, conferma la propria struttura, ancora forte, convincente, contemporanea e resistente agli anni che scorrono, un programma che, con il trascorrere delle stagioni, ha offerto un’alternativa di tv popolare realizzata con gusto, che ha trovato la dimensione ideale soprattutto con Marco Liorni, un perfetto padrone di casa, gentile, non impetuoso nei modi di fare e nel modo di far divertire il pubblico, che guida il gioco ormai con destrezza, senza impaccio.

Non è necessario soffermarsi molto sui giochi. Come già scritto in precedenza, l’ossatura del gioco è sostanzialmente la stessa, i giochi sono quelli famosi che anche chi ha seguito il programma con scarsa attenzione in tutti questi anni, non può non conoscere.

Giusto negli ultimi anni, viene apportata qualche novità non troppo aggressiva: dallo Zot di due anni fa, che mette un po’ di pepe al gioco, alla novità di quest’anno del Quattro per una, una sorta di rivisitazione del ben più famoso Quando, Dove, Come, Perché.

Sarà interessante vedere se, sotto Natale, Reazione a Catena apporterà qualche modifica soprattutto nella scenografia, giustamente viva, accesa e molto colorata nella sua versione classica.

Reazione a Catena si appresta a diventare, quindi, un programma non più estivo, considerando anche che, in quest’edizione, il game show tocca praticamente tutte le stagioni.

A prescindere da come verrà percepito in futuro, il game show, per ora, si conferma come quel programma che dà ufficialmente il via all’estate televisiva.