Reazione a Catena – L’intesa vincente è un game show in onda su Rai 1, condotto da Marco Liorni.

Nell’estate 2023, andrà in onda la diciassettesima edizione del programma.

Reazione a Catena, prodotto nel Centro di Produzione Rai di Napoli in collaborazione con la Sony Pictures Entertainment Srl, è un programma di Tonino Quinti, Francesco Ricchi, Stefano Santucci e di Ivo Pagliarulo, Simona Riccardi, Simona Forlini e Christian Monaco, scritto con Giancarlo Antonini, Alessandro Venditti, Francesco Lancia, Marzia Fiori Andreoni, Paolo Fichera, Alessandra Pagliacci, Giusy Andreano, Flavio Grasso, Beatrice Moscatelli, Silvana Calcagno e Gianluca Falessi. La regia è firmata da Amedeo Gianfrotta.

Quando inizia Reazione a Catena 2023?

La diciassettesima edizione del game show andrà in onda a partire da lunedì 19 giugno 2023, nel preserale di Rai 1, tutti i giorni a partire dalle ore 18:45.

Il programma sarà visibile anche in streaming, su RaiPlay, dove sarà possibile rivedere la puntata anche dopo la messa in onda.

Quando finisce Reazione a Catena 2023?

Per la prima volta nella storia del programma, Reazione a Catena andrà in onda, oltre che per tutta la durata dell’estate, anche per tutto l’autunno, fino all’inizio dell’inverno, terminando il 31 dicembre 2023.

Reazione a Catena: giochi

In ogni puntata, due squadre composte da tre concorrenti, amici, colleghi o parenti, si contenderanno il montepremi attraverso una serie di giochi che metteranno alla prova il loro intuito, la loro prontezza, la loro complicità e la loro padronanza della lingua italiana.

I giochi sono il Caccia alla Parola, dove i concorrenti devono indovinare una parola misteriosa di cui le lettere vengono scoperte a poco a poco, La Catena Musicale, dove i concorrenti devono indovinare il titolo di una canzone dopo aver completato una catena di sette parole, ascoltando una base musicale, il Quando, Dove, Come, Perché, dove i concorrenti devono indovinare una parola seguendo quattro indizi, l’Una tira l’Altra, che è un’altra catena di parole simile a quella de La Catena Musicale (a cui seguirà La Zip e La Zip rubatempo), L’Intesa Vincente, dove un concorrente di ogni squadra deve indovinare una parola, rispondendo alla domanda formulata dai due propri compagni di squadra (che dovranno dire una parola per ognuno), e il gioco finale di Reazione a Catena, che è un’altra sequenza di parole simile a La Catena Musicale e all’Una tira l’Altra, con la seconda parte chiamata L’ultima parola, dove i concorrenti possono comprare un “terzo elemento” tenuto inizialmente nascosto.

La novità di quest’edizione è il gioco Quattro per una, in cui i concorrenti devono indovinare una parola sulla base di quattro indovinelli.

Chi presenta Reazione a Catena 2023?

Il conduttore della nuova edizione di Reazione a Catena sarà nuovamente Marco Liorni che sarà al timone del game show per il quinto anno consecutivo.

Prima di Marco Liorni, il programma ha visto alla conduzione Pupo, Amadeus, Pino Insegno e Gabriele Corsi.

Come iscriversi a Reazione a Catena 2023?

Tutte le informazioni su come fare per partecipare come concorrenti al programma sono disponibili sul sito www.rai.it/raicasting.