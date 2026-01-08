Real Time, La clinica della pelle: dove vederlo, i casi choc, quanto costa una visita con la famosa dottoressa Emma Craythorne?

Emma Craytone è diventata senza ombra di dubbio una delle dottoresse più amate della televisione, protagonista del programma La clinica della pelle, ha risolto i casi che sembravano più difficili e – talvolta impossibili – con grande professionalità, facendo appassionare il pubblico a questo format.

Il programma ha avuto ben sette stagioni in cui la dottoressa ha curato pazienti con problemi molte volte gravi e sconvolgenti. Ma quanto costa una visita con la dottoressa Craytone? Tutto quello che si deve sapere.

Il prezzo di una visita con la dottoressa Emma Craythorne

La clinica della pelle è un programma che è andato in onda fino al 2023, ma tutte le puntate delle sette stagioni sono disponibili in streaming, sul canale Discovery +. Così chi vuole rivedere i casi più choc affrontati dalla dottoressa Emma Craythorne o vuole vedere per la prima volta al programma, potrà farlo attraverso la famosa piattaforma, ma anche su Prime Video e sul sito di Real Time.

Nel corso di tante stagioni la dottoressa Craythorne ha affrontato casi che sembravano davvero impossibili, dai brufoli più temibili, a escoriazioni, fino a esplosioni cutanee alcune volte disgustose. Ma lei, sempre con grande gentilezza e professionalità, ha sempre messo a proprio agio i pazienti, nonostante davanti a loro ci fosse una telecamera e magari avessero problemi cutanei terribili anche dal punto di vista estetico.

Tra i casi più choc affrontati dalla dottoressa Craythorne c’è senza ombra di dubbio quello di Mohamed – andato in onda nella sesta puntata della settima stagione – dove il paziente presentava un’infinità di tumori cutanei che gli ricoprivano il volto e il corpo. Impossibile dimenticare la prurigo nodularis della giovane Mel, che la dottoressa protagonista del programma è riuscita a curare. Dalla sudorazione eccessiva ai capezzoli in eccesso, fino a cisti e problemi al volto di qualsiasi genere, il volto de La clinica della pelle è sempre riuscita a risolvere le patologie dei suoi pazienti.

Proprio per questo è diventata la “regina delle dermatologhe” e in tanti si chiedono quanto possa costare una visita con lei. Emma Craythorne lavora a Londra, presso l’Istituto di Dermatologia dell’ospedale Saint Thomas, dunque per farsi visitare da lei è necessario raggiungere il Regno Unito. La dottoressa generalmente fa una prima visita conoscitiva, al costo all’incirca di 600 euro, in cui identifica la patologia per poi procedere al percorso per la cura.

La dottoressa Craythone tratta qualsiasi tipo di patologia della pelle, da tumori gravi, fino a ustioni, bruciatore, psoriasi, ma anche acne e molto altro. Ovviamente i prezzi delle cure dipendono dal tipo di malattia che si ha, dopo il costo iniziale di 600 euro, le successive visite potrebbero costare uguale o arrivare a una cifra di 1000 euro. Prezzo a cui si dovranno aggiungere poi i costi della terapia, che varia da patologia a patologia.