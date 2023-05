SKYTG24 news programme simultaneously shows the coronation of King Charles III and Silvio Berlusconi's video message to the Forza Italia convention. Above Berlusconi is written 'the return of the king' (which one?)#Incoronazione #ReCarloIII #Berlusconi #KingCharles pic.twitter.com/NNNS58wCul

— Crazy Ass Moments in Italian Politics 🇮🇹 (@CrazyItalianPol) May 6, 2023