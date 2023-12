RDS Showcase arriva su Real Time: si parte con Marco Mengoni

RDS Showcase sbarca su Real Time e apre il ciclo di tre speciali in prima serata con Marco Mengoni. Il programma, realizzato nello nello storico auditorium multimediale di RDS, sarà condotto da Anna Pettinelli. Ogni settimana sarà ospite un grande artista del panorama musicale italiano, che si esibirà con le sue canzoni più celebri.

Il primo protagonista sarà Marco Mengoni, che viene da un 2023 ricco di soddisfazioni e successi. Dopo la vittoria del 73° Festival della canzone italiana con Due vite, con lo stesso brano ha spopolato anche in Europa. Arrivato quarto allo scorso Eurovision Song Contest, dopo una tournée estiva negli stadi italiani, ha intrapreso un tour europeo in corrispondenza anche della pubblicazione della versione in francese di Due vite, La dernière chanson.

RDS Showcase, Annalisa e Tommaso Paradiso ospiti nelle prossime puntate

Come già detto, gli appuntamenti di RDS Showcase che saranno trasmessi su Real Time sono tre. Le prossime due puntate, previste rispettivamente per mercoledì 20 e 27 dicembre, avranno come ospiti Annalisa e Tommaso Paradiso. Anna Pettinelli accoglierà anche loro nell’auditorium multimediale di RDS dove i due cantanti si esibiranno con i loro brani più noti e di successo.

Si annunciano, dunque, tre appuntamenti ricchi di musica in prima serata a ridosso e in corrispondenza delle festività natalizie. Real Time, una rete votata ad un’intrattenimento leggero e accessibile, indirizzato principalmente verso il pubblico femminile, si apre così a tre serate musicali che sapranno arricchire l’offerta di palinsesto.

Ad accompagnare il pubblico della rete durante le festività ci saranno anche due altri appuntamenti in prima serata. Venerdì 29 dicembre debutterà con Fulvio Marino Il forno delle meraviglie, una sfida fra tre panettieri provenienti dalla stessa zona d’Italia. Martedì 2 gennaio farà, invece, ritorno Primo Appuntamento, questa volta in una versione speciale realizzata in un boutique hotel in Salento.