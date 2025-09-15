Raoul Bova, l’appello a Rocio in TV e le parole sull’ex moglie Chiara Giordano

Raoul Bova ha rilasciato una lunga intervista esclusiva al talk show Verissimo di Silvia Toffanin, tornato su Canale 5 con la sua nuova edizione. In questa occasione ha quindi raccontato in prima persona il periodo delicato che ha vissuto per via del caso mediatico in cui è stato coinvolto. L’attore è reduce della separazione da Rocio Munoz Morales e ha parlato del tentativo di estorsione alle minacce ricevute. “È stato un momento particolarmente intenso che ho dovuto elaborare“, ha dichiarato il protagonista di Don Matteo in studio.

La dichiarazione dell’attore sulle due ex mogli

Nel programma di Silvia Toffanin, Bova si è lasciato andare a qualche dichiarazione sulla sua situazione sentimentale, dato che si è separato da poco da Rocio. Prima di lei c’è stata anche la sua prima moglie Chiara Giordano, con cui è rimasto in buoni rapporti. “La nostra situazione la sappiamo solo io e lei” – ha dichiarato l’attore – “ci sono dei momenti in cui si fanno delle scelte e si decide di non comunicarle. Non è detto che i personaggi pubblici debbano dire quello che sta succedendo nelle loro vite. Se uno ha un po’ di vita privata, se la tiene. Non c’è bisogno di comunicare sempre tutto. Questo fa parte del modo superficiale di affrontare i sentimenti, ma la cosa più grave è che la gente non si rende conto che io ho quattro figli e che loro hanno sentito insulti e cose non vere sui propri genitori“.

Lo stesso ha inoltre confessato di sentire giornalmente la sua prima ex moglie Chiara Giordano. “Ci vediamo spesso” – ha detto – “e spero che succeda lo stesso anche con Rocio. Io non ho nessun tipo di rancore, ma so che le cose si fanno di comune accordo e in armonia. Probabilmente qualcuno voleva il conflitto e creare qualcosa di eclatante“.

Intanto Raoul Bova continua i suoi progetti lavorativi. A partire dal 17 settembre sarà infatti protagonista della terza stagione di Buongiorno, mamma! su Canale 5. In più tornerà a vestire i panni di Don Massimo nella fortunata fiction Rai Don Matteo. E a proposito del clamore mediatico in cui è stato coinvolto dice: “Io giro a testa alta. Le persone che mi conoscono non giudicano e mi rispettano. Gli altri possono dire ciò che vogliono: la mia verità è la mia forza“.